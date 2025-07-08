Ветеран PRO: как воспользоваться новым цифровым пространством в Дії и какие услуги уже доступны

Запустили Ветеран PRO — цифровое пространство для ветеранов и ветеранок в Дії (Фото: Минцифры)

Новый раздел Ветеран PRO в приложении Дія поможет ветеранам и ветеранкам быстро оформить субсидию, податься на єОселю или получить помощь на занятия спортом.

В чем преимущество Ветеран PRO

Ветеран PRO — это цифровое пространство в Дії для ветеранского сообщества и их семей. Главные услуги в едином разделе, удобный поиск специалиста сопровождения, лента новостей, простая структура и отсутствие бюрократии.

Раньше услуги для ветеранов и ветеранок были распылены, их приходилось искать вручную — одну часть на порталах министерств, другие — в ЦПАУ или Дії. Теперь все — в приложении Дія.

Какие услуги в Ветеран PRO уже доступны

1. Услуги специально для ветеранов и ветеранок в приложении Дія:

▪ поиск специалиста сопровождения и демобилизованных лиц;

▪ Ветеранский спорт — заявление о получении компенсации.

2. Услуги с бесшовным переходом на Портал Дія:

▪ заявление о субсидии;

▪ статус лица с инвалидностью вследствие войны.

3. Услуги в приложении Дія со льготными условиями для ветеранов и ветеранок:

▪ єОселя;

▪ єВідновлення.

Перечень сервисов будет расширяться — в соответствии с потребностями ветеранского сообщества и обратной связи.

Кто и как может воспользоваться Ветеран PRO

Чтобы воспользоваться Ветеран PRO:

1. Установите или обновите приложение Дія и авторизуйтесь.

2. В разделе Услуги откройте вкладку Ветеран PRO.

3. Выберите нужную услугу.

Что понадобится, чтобы раздел появился в приложении:

▪ гражданство Украины в возрасте от 18 лет и РНОКПП (код плательщика);

▪ смартфон и приложение Дія;

▪ электронное удостоверение ветерана.

Напомним, что удостоверения УБД в Дії уже отображаются у более 556 тысяч ветеранов и ветеранок.