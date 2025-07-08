Ветеран PRO: как воспользоваться новым цифровым пространством в Дії и какие услуги уже доступны
Запустили Ветеран PRO — цифровое пространство для ветеранов и ветеранок в Дії (Фото: Минцифры)
Новый раздел Ветеран PRO в приложении Дія поможет ветеранам и ветеранкам быстро оформить субсидию, податься на єОселю или получить помощь на занятия спортом.
В чем преимущество Ветеран PRO
Ветеран PRO — это цифровое пространство в Дії для ветеранского сообщества и их семей. Главные услуги в едином разделе, удобный поиск специалиста сопровождения, лента новостей, простая структура и отсутствие бюрократии.
Раньше услуги для ветеранов и ветеранок были распылены, их приходилось искать вручную — одну часть на порталах министерств, другие — в ЦПАУ или Дії. Теперь все — в приложении Дія.
Какие услуги в Ветеран PRO уже доступны
1. Услуги специально для ветеранов и ветеранок в приложении Дія:
▪ поиск специалиста сопровождения и демобилизованных лиц;
▪ Ветеранский спорт — заявление о получении компенсации.
2. Услуги с бесшовным переходом на Портал Дія:
▪ заявление о субсидии;
▪ статус лица с инвалидностью вследствие войны.
3. Услуги в приложении Дія со льготными условиями для ветеранов и ветеранок:
▪ єОселя;
▪ єВідновлення.
Перечень сервисов будет расширяться — в соответствии с потребностями ветеранского сообщества и обратной связи.
Кто и как может воспользоваться Ветеран PRO
Чтобы воспользоваться Ветеран PRO:
1. Установите или обновите приложение Дія и авторизуйтесь.
2. В разделе Услуги откройте вкладку Ветеран PRO.
3. Выберите нужную услугу.
Что понадобится, чтобы раздел появился в приложении:
▪ гражданство Украины в возрасте от 18 лет и РНОКПП (код плательщика);
▪ смартфон и приложение Дія;
▪ электронное удостоверение ветерана.
Напомним, что удостоверения УБД в Дії уже отображаются у более 556 тысяч ветеранов и ветеранок.