«Личный срам Путина». Как освобождали остров Змеиный — рассказ участника «дерзкой, смелой и хитрой» операции Мирослава Гая 20 июля, 18:45 Эксклюзив НВ 7 июля украинские бойцы зачистили остров Змеиный и уничтожили около 30 единиц вражеской техники (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины / Facebook)

Радио НВ побеседовало с военным, участвовавшим в освобождении острова Змеиный — офицером Вооруженных сил Украины Мирославом Гаем.

В интервью он рассказал, как проходила операция, опозорившая российского диктатора Владимира Путина.

— Остров Змеиный стал огромным символом нашей борьбы. Следует также упомянуть, что именно возле него был уничтожен крейсер Москва. В чем столь большая ценность острова Змеиный?

Видео дня

— Есть несколько аспектов — военный, информационно-политический, экономический.

С точки зрения военной составляющей остров Змеиный фактически стал крепостью после того, как Вооруженные силы Украины ракетой Нептун уничтожили крейсер Москва — флагман российского флота, который своими системами ПВО прикрывал группировку войск Российской Федерации в черноморской акватории. Их группировка осталась без прикрытия, по крайней мере, частично.

Оккупанты заняли остров для того, чтобы сосредоточить там системы противовоздушной обороны, системы электронной разведки, беспилотные аппараты. Там были установлены системы ЗРК (зенитно-ракетные комплексы) Панцирь, Тор. Они выполняли функцию крейсера Москва — контролировали акваторию у острова Змеиный. Было невозможно проводить не только военные, но и гражданские суда через Дунайское устье.

Как только остров Змеиный был деоккупирован, демилитаризирован от российских оккупантов, сразу потянулись караваны транспортных плавсредств, которые повезли, в том числе, и украинское зерно в другие страны. Это было едва ли не сразу после освобождения острова.

Это первый военный аспект: мы убрали точку на карте, с которой россияне контролировали воздух вокруг акватории и угрожали нашей авиации, прикрывали черноморскую группировку.

Есть аспект политически информационный. Для россиян это было крупное информационно-политическое поражение их политического руководства, непосредственно Путина. И даже формулировка, что это был «жест доброй воли» не выдержала испытания даже в российских СМИ. Это не понравилось российской публике, были большие упреки в социальных сетях, что это личный срам Путина: «Как же так? Мы не смогли его удержать? Зачем мы тогда вообще этот остров занимали?».

— У них есть сумасшедший идеолог кремлевского режима — Александр Дугин, 24 февраля писавший о том, что они взяли остров Змеиный…

— Что он имеет сакральное значение?

— Что он играет ключевую роль в «сакральной географии». И почему-то он писал о «святилище Аполлона».

— Не будем разбираться в умственных девиациях противника, но они действительно сакрализовали этот остров. И то, что Вооруженные силы Украины, благодаря такой дерзкой, смелой и хитрой операции, смогли заставить их убегать, это возымело важное значение.

С сакральной точки зрения, если можно так говорить, с информационной, медийной, это была важная победа.

Следующее важное значение — экономическое. Я уже говорил о кораблях, которые смогли после деоккупации острова по Дунайскому устью выходить в Черное море и следовать на Запад, везти зерно для того, чтобы утолить мировой голод.

Кроме того, оккупанты, согласно достаточно приблизительным подсчетам, в целом за операцию у острова Змеиный вместе с кораблями, крейсерами, флагманами и системами ПВО, РЛС, средствами разведки, потеряли вооружение где-то на миллиард долларов. Это серьезно. Они никогда не смогут восстановить ту технику, потому что у них нет мощностей, возможностей отстроить эти корабли.

— Хотя кажется, они денег не считают. Нам говорят разные эксперты, что для них не имеет значения, сколько они потеряли.

— Дело не в деньгах. Это примерный денежный эквивалент. Но отстроить крейсер Москва у них сейчас нет возможности. Отстроить многое из того, что они потеряли, у них просто нет возможности. Деньги есть, но технических возможностей, технологий у них нет. Это тоже важно.

— Мы знаем, что вы участвовали в этой операции по освобождению.

— Один из многих.

— Как это происходило?

— Некоторые вещи говорились и публиковались, в частности, Генеральным штабом и Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Это была многослойная операция, в которой были задействованы совершенно разные роды войск, множество военнослужащих — от артиллерии и авиации до спецназа военно-морских сил. Обязательно хочу отметить роль морских пограничников, тоже участвовавших в этом.

Я участвовал в составе сводной группы по артиллерийской системе украинского производства Богдана. Она в единственном экземпляре сейчас есть в Украине. Это самоходная артиллерийская установка НАТОвского стандарта, калибра 155 миллиметров.

Так случилось, что остров прикрывался мощными системами противовоздушной обороны, и единственное, чем до него можно было достать и обойти эти системы ПВО, — это была ствольная артиллерия. Я горжусь тем, что украинская Богдана отлично себя проявила.

— Было очень много опасений относительно Богданы, были какие-то дискредитационные кампании против того, чтобы ее запускали. Можете рассказать о вашем опыте работы с САУ Богдана?

— Был опытный расчет, это во-первых. Там прекрасный командир — артиллерист, специалист, ученый, действительно мастер своего дела. Самое главное, что САУ Богдана способна успешно наносить поражение тяжелыми калибрами на дистанцию 40 километров. Она оказалась достаточно меткой, неплохо попадающей. А главное — тот снаряд, который был задействован, сумел нанести серьезное поражение непосредственно находившейся там военной технике.

После того как была уничтожена ПВО, после того как они были вынуждены прятаться по этому острову, убегать, залезать в любые щели, можно было наносить поражение другими средствами и создать им серьезную опасность, постоянный тревожный огонь. Фактически оккупанты поняли: они не способны удержать этот остров.

Они дали заднюю, назвав этот исторический день «жестом доброй воли». А для того чтобы нам не достались образцы их техники, которую они в спешке бросали, накрыли остров еще и своей авиацией. Но, как видим, Главное управление разведки отчитывается о том, что смогли все же некоторые образцы техники, вооружения, фрагменты вооружения и даже кота спасти.

— Вы говорили о том, что это была многослойная операция, многие подразделения участвовали в ней. Можете ли вы сказать, что это за подразделенеия?

— Нет увы. Но там были действительно другие подразделения, которые совершенно героическую и уникальную работу проделали. Уверен, со временем, через некоторое время, мы сможем их всех назвать. Это [событие] отдельно войдет в историю не только украинской войны, но и мировых войн. Войдет в пособия, и эту операцию будут изучать в военных академиях Запада и Украины. Но это будет позже. Сейчас нежелательно всех называть, хотя бы мне и хотелось отметить этих людей, чтобы вся страна узнала об их героизме.

— Уверены ли мы, что российские оккупанты не смогут вернуться на Змеиный?

— Знаете, как мы называем теперь Змеиный остров для россиян? У нас была Чернобаевка, которую они регулярно пытались захватить, закрепиться там. Чернобаевка стала народным мировым мемом. А остров Змеиный мы теперь по-своему называем — Змеебаевка. Они, может быть, и могли бы вернуться, но для этого им нужно было бы проводить очень сложную, тяжелую операцию. И в итоге все равно это потом бы закончилось тем, что Вооруженные силы Украины их в очередной раз выбили бы оттуда.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.