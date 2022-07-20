Украинские силы продолжают исследовать Змеиный: разведка рассказала о самых интересных находках

20 июля, 11:00
Украинские военные продолжают исследовать и разминировать остров Змеиный (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Украинские военные продолжают исследовать и разминировать остров Змеиный (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Украинские силы продолжают исследование и разминирование на острове Змеиный в Черном море.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало в YouTube ролик, где показано исследование острова.

В ходе операции были проведены работы по исследованию и рекогносцировке территории и подземных укреплений острова Змеиный. Выполнены инженерные работы по разминированию.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=cRG0T1EMabE&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

На территории острова обнаружили образцы вооружения и техники противника В частности, системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации.

Найден и эвакуирован на подконтрольную территорию украинский кот, который прожил несколько месяцев в оккупации.

7 июля украинские бойцы зачистили остров Змеиный и уничтожили около 30 единиц вражеской техники. Как символ победы защитники установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что операция по освобождению Змеиного от российских оккупантов завершена.

По подсчетам Forbes, за время захвата Змеиного россияне благодаря действиям защитников Украины лишились техники почти на миллиард долларов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Черное море Разведка Война России против Украины Остров Змеиный

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