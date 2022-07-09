Освобождение Змеиного позволило открыть устье Дуная для прохождения гражданских судов — Мининфраструктуры

9 июля, 22:34
Уже два барже-буксирных состава успешно прошли через устье Быстрое (Фото:Администрация морских портов Украины/Facebook)

Уже два барже-буксирных состава успешно прошли через устье Быстрое (Фото:Администрация морских портов Украины/Facebook)

Освобождение острова Змеиный позволило открыть устье реки Дунай для прохождения гражданских судов, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода река Дунай — Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию», — сообщает пресс-служба в Facebook.

Видео дня
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/405262724975248

Администрация морских портов Украины добавила в Facebook, что уже два барже-буксирных состава компании Краншип успешно прошли через устье Быстрое.

https://www.facebook.com/uspa.gov.ua/posts/349946747312476
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30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

По подсчетам Forbes, за время захвата Змеиного россияне благодаря действиям защитников Украины лишились техники почти на миллиард долларов.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Остров Змеиный

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