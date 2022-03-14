«Рискуем, но не можем остановиться». Как известные киевские кафе и рестораны кормят украинскую армию, полицию, терроборону и больницы 14 марта, 17:34 Цей матеріал також доступний українською Повара и волонтеры, готовящие и развозящие еду для военных и терробороны (Фото:Александр Медведев/НВ)

История команды столичных рестораторов, ставшей крепким тылом обороны Киева

За последние две недели жизнь в Киеве кардинально изменилась. Даже когда не звучит сирена, предупреждающая о возможных авиаударах, на улицах столицы находится немного людей. Это чем-то напоминает жесткий локдаун, введенный в начале пандемии коронавируса. Но есть четкие отличия: в разных районах столицы появилось много блокпостов, железных противотанковых «ежей», мешков с песком и других укреплений. Ежедневно с железнодорожного вокзала отправляются эвакуационные поезда на Западную Украину, из столицы продолжают выезжать в более безопасные места женщины с детьми и пожилые люди. Западные же СМИ со ссылкой на информацию разведок сообщают о том, что россияне не отказались от своих планов наступать на Киев.

Но как ни парадоксально, именно сейчас, в этой удручающей атмосфере, в Киеве есть много вдохновляющего и подтверждающего то, что жители столицы всегда готовы объединяться перед возможной угрозой.



Большой маленький Киев



В субботу днем НВ посетил киевское кафе Дублер, которое летом прошлого года открыл вместе с партнерами Слава Балбек, украинский архитектор и основатель Balbek bureau. На длинном столе в заведении стоят вазы с живыми цветами, в кафе играет музыка. Это именно та атмосфера «нормальности», которая была в Киеве до начала войны и которой сейчас очень не хватает этому современному европейскому городу.

Но уже через минуту пребывания в заведении понимаешь, что нормальность стала особенной. На одном из столов волонтеры упаковывают в огромные пакеты одноразовые контейнеры с надписью «томаты». Внутри каждого — вермишель, курица и овощной соус. «Посмотрите на какой машине я сейчас буду все это везти», — улыбаясь говорит НВ Игорь Салата, волонтер, а в «мирной жизни» бизнесмен и владелец фирмы по продаже мебели и декора для дома, идя к своей дорогой иномарке.

Бизнесмен Игорь Салата, не дождавшись оружия в терробороне, ушел в волонтеры и развозит еду / Фото: Александр Медведев/НВ

Он рассказывает, что записался в терроборону Голосеевского района, ждал 4 дня, когда будет выдано оружие. Но этого так и не произошло, поэтому мужчина решил найти для себя другое занятие, чтобы быть полезным во время войны. Теперь Салата ежедневно развозит по городу еду, которую забирает у Дублера, — это заведение превратилось из кафе в киевский волонтерский штаб.

Мария Пидвысоцкая, его 25-летний координатор, рассказывает, что до войны занималась социальными сетями и работала коммуникационной менеджеркой двух заведений Балбека — Дублера и Дилетанта. Сама она киевлянка и в первые дни войны, как и многим другим, ей было страшно. Она колебалась: ехать или оставаться? Но уже через несколько дней в рабочих чатах Балбек и его команда, те люди, которые не покинули Киев, решили: то, что можно делать для города уже прямо сейчас — кормить людей, которые его защищают или помогают нормально функционировать. «Мы забрали из Дилетанта все запасы еды, привезли сюда и начали готовить», — вспоминает Пидвысоцкая.

Мария Пидвысоцкая координирует работу волонтеров и не хочет уезжать из города / Фото: Александр Медведев/НВ

Во второй день к ним присоединилась Лейла Туваклиева, возглавившая волонтерский штаб, и подключила к этой маленькой инициативе другие киевские учреждения.

Туваклиева, работающая в ресторанной сфере 5 лет, говорит: это мир, где все друг друга знают. Поэтому заведения быстро и охотно подключились к инициативе. «Киев же вроде бы велик, но и маленький одновременно», — объясняет она.

Сейчас 14 киевских кафе и ресторанов производят 10−12 тыс. порций горячей пищи ежедневно.

Процесс приготовления пищи для украинских защитников / Фото: Александр Медведев/НВ

В первые дни войны наибольшей проблемой был хлеб, вспоминает Туваклиева: Хлеб был черным золотом. Первыми решить вопрос помогла продуктовая компания GoodWine — их пекарня переориентировалась исключительно под эти нужды.

А ресторатор Игорь Сухомлин просто отдал ключи от своего цеха, говорит Туваклиева: там выпекают хлеб и делают пиццы.

Присоединилась к выпечке хлеба и кафе-кондитерская Honey.

Что касается еды, то каждое заведение готовит на своей кухне и своей локации. К примеру, рестораны, находящиеся в Kyiv Food Market, закрывают 5−6 тыс. порций ежедневно.

Современное киевское кафе Дублер превратилось в волонтерский центр / Фото: Александр Медведев/НВ

Еду же из 14 ресторанов развозят по городу водители-волонтеры — тех уже около 100.

Кухня военного времени



Дмитрий Ревенко, шеф-повар Дублера, отрывается от плиты всего на минуту, чтобы поговорить с НВ. У него ушло несколько дней, чтобы понять, какую пищу лучше готовить.



Прежде всего учли пожелания самих военных и терробороны, что пища должна быть максимально проста, а не какая-то высокая кухня. «Это гарнир, кусок мяса, свежие или печеные овощи, вареники тоже», — объясняет Ревенко.

С ним на кухне работает ежедневно 6−7 человек. Проблем с поставкой продуктов пока нет, — их привозят волонтеры или некоторые поставщики. К примеру, несколько дней назад прибыла фура из 5 т овощей.

Шеф-повар Дмитрий Ревенко говорит, что военные заказывают простую еду – гарнир и мясо / Фото: Александр Медведев/НВ

«Какая самая большая ваша проблема сейчас?», — спрашиваю у Ревенко, имея в виду проблемы с сырьем и продуктами. «Самая главная проблема у меня, как и у всех сейчас — это Российская Федерация. Это одна большая проблема», — отвечает он вполне серьезно.

Мария Пидвысоцкая говорит, что с продуктами сработал эффект сарафанного радио — это и другие заведения, которые, например, решили закрыться, но отдали продукты, это и склады и отдельные волонтеры. Сейчас Дублер, в котором продолжают готовить, все больше превращается в координационный штаб. И это уже не секрет, даже несмотря на информацию о диверсионно-разведывательных группах в Киеве. «Мы понимаем, что есть риск, что Киев могут бомбить, что есть диверсанты. Но мы не можем остановиться. Никак. Есть люди, которые нас ждут, мы должны их накормить», — говорит Пидвысоцкая.

Проведя в Дублере несколько часов, НВ поговорил со многими волонтерами и определил между ними общий знаменатель. Кроме поддержки ВСУ и терробороны, их объединяет любовь к городу.

Один из них — 26-летний архитектор Владислав Чернышов, рассказал: Киев для него, уроженца Днепра, долгое время оставался непонятным и большим. Сейчас его отношение к столице изменилось: «Я не киевлянин, но сейчас чувствую, что это мой город. Это новый уровень взаимосвязи с людьми и с Киевом».

Уходя из заведения, на пороге я встретила Славу Балбека, который, собственно, и был инициатором создания этого волонтерского движения.

Он рассказал, что в первый день войны пытался понять, у кого из знакомых какое состояние, кому нужна пауза, что у людей в семьях, кто уехал, кто ушел в территориальную оборону. А уже на 2−3-й день оставшиеся собрались — и повара сделали первую порцию на 30−40 человек. Также очень быстро стало понятно, какие первоочередные потребности — это кроме сырья, большое количество одноразовой тары. Сейчас, когда к инициативе присоединилось 14 заведений, волонтеры пытаются все систематизировать, чтобы было не так хаотично, как в первые 4−5 дней. Менеджеры из архитектурного бюро Балбека стали координаторами водителей, а в кафе устроили штаб для сырья.

Архитектор Слава Балбек превратил одно из своих заведений в волонтерский штаб / Фото: Александр Медведев/НВ

«Так два моих бизнеса частично пригодились для таких дел», — объясняет сам Балбек.

Сначала архитектор хотел приобщиться к киевской терробороне, сдал все медицинские анализы, но мест уже не было. Тогда он решил, что его организационные способности понадобятся для других нужд. «Не менее важно быть тылом военных, территориальной обороны и тех, кто переехал и потерял семью», — говорит Балбек, который до войны был преимущественно русскоязычным.

«Что вы чувствуете к России и Путину сейчас?», — спрашиваю под конец разговора. «У всех сейчас одинаковое чувство — ярость и ненависть. Это должно прекратиться», — говорит он, возвращаясь к волонтерам.

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