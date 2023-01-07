«Мы добились моральной победы». Как прошла первая рождественская служба Епифания в Успенском соборе Лавры — фото исторического события 7 января, 13:20 Престоятель ПЦУ Епифаний впервые проводит рождественскую службу в Успенском соборе, 7 января 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Рождество 7 января 2023 года стало историческим днем для украинской религиозной жизни. В этот день предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний впервые провел рождественскую службу в Успенском соборе — главном соборном храме Киево-Печерской лавры, которым десятилетиями пользовалась УПЦ Московского патриархата.



Желающих поучаствовать в историческом событии оказалось столько, что многим верующим не хватило места внутри собора. Для них на улице установили экран с трансляцией.

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Во время проповеди Епифаний провел параллели между историей Рождества и полномасштабной войной России против Украины.

Глава ПЦУ подчеркнул, что Украина разрушила планы России относительно скорой оккупации и имеет поддержку мира.

«Мы уже добились моральной победы, ведь все люди доброй воли осуждают акты геноцида, террор и многочисленные военные преступления, которые российская империя зла совершает на нашей земле», — сказал Эпифаний.

Он также упомянул об украинских военных, волонтерах, жителях оккупированных территорий, пленных и беженцах.

Проведение Епифанием божественной литургии в праздник Рождества в Успенском соборе стало возможным после того, как государство вернуло в свою собственность эту святыню.



NV собрал фото исторического события.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko