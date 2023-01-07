Внутри не хватило места. Первую службу ПЦУ в Киево-Печерской лавре транслировали на улице — видео

7 января, 12:47
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Люди делают селфи на фоне экрана с трансляцией службы ПЦУ в Успенском соборе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Люди делают селфи на фоне экрана с трансляцией службы ПЦУ в Успенском соборе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На первую рождественскую службу ПЦУ в Киево-Печерской лавре пришло настолько много людей, что некоторым не хватило места внутри Успенского собора.

Соответствующее видео опубликовало Радио Свобода в Telegram.

В связи с этим экран с трансляцией богослужения установили на улице.

5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, которые арендовала УПЦ МП, вернули государству. Решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.

Видео дня

Еще за день до этого пресс-служба ПЦУ сообщила, что митрополит Епифаний проведет рождественскую службу 7 января в Успенском соборе, а церковь получила разрешение на это.

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В УПЦ МП 5 января заявили, что предстоятель ПЦУ Епифаний не имеет разрешения на анонсированное ранее богослужение в Лавре. Но на следующий день стало известно, что рождественская служба ПЦУ в Успенском соборе все же состоится: Церковь заключила соответствующее соглашение с Нацзаповедником.

При этом в Хозяйственном суде Киева зарегистрировали иск УПЦ МП к Нацзаповеднику. В УПЦ МП утверждают, что руководство заповедника расторгло договор аренды храмов незаконно.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Киево-Печерская Лавра Видео Рождество ПЦУ Богослужение

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