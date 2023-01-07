Внутри не хватило места. Первую службу ПЦУ в Киево-Печерской лавре транслировали на улице — видео 7 января, 12:47 Люди делают селфи на фоне экрана с трансляцией службы ПЦУ в Успенском соборе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На первую рождественскую службу ПЦУ в Киево-Печерской лавре пришло настолько много людей, что некоторым не хватило места внутри Успенского собора.

Соответствующее видео опубликовало Радио Свобода в Telegram.



В связи с этим экран с трансляцией богослужения установили на улице.

У Києві пройшло перше богослужіння ПЦУ в Києво-Печерській Лаврі.



Відео: Радіо Свобода pic.twitter.com/QdlkXU3OpM — NV (@tweetsNV) January 7, 2023

5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, которые арендовала УПЦ МП, вернули государству. Решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.

Видео дня

Еще за день до этого пресс-служба ПЦУ сообщила, что митрополит Епифаний проведет рождественскую службу 7 января в Успенском соборе, а церковь получила разрешение на это.

В УПЦ МП 5 января заявили, что предстоятель ПЦУ Епифаний не имеет разрешения на анонсированное ранее богослужение в Лавре. Но на следующий день стало известно, что рождественская служба ПЦУ в Успенском соборе все же состоится: Церковь заключила соответствующее соглашение с Нацзаповедником.

При этом в Хозяйственном суде Киева зарегистрировали иск УПЦ МП к Нацзаповеднику. В УПЦ МП утверждают, что руководство заповедника расторгло договор аренды храмов незаконно.

