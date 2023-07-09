До 70 за сутки. Оккупанты немного уменьшили интенсивность обстрелов на юге — ОК Юг 9 июля, 12:26 Наталья Гуменюк (Фото:Громадське)

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские военные уменьшили интенсивность атак на юге, вероятно, из-за результативных ударов украинских защитников по вражеским складам боеприпасов.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

Она отметила, что ситуация на юге остается достаточно сложной, при этом развивается мощно и энергично, ведь россияне пытаются обстреливать все населенные пункты вдоль линии фронта.

Видео дня

Оккупанты продолжают применять управляемые авиабомбы. Они уничтожают жилые дома и учебные заведения.

«Немножко уменьшилась интенсивность обстрелов. Вполне вероятно из-за того, что наша работа по складам с боеприпасами на прошлой неделе была результативной. Уничтожение пяти таких складов боеприпасов в полосе левого берега все же сказалась на том, что сейчас за минувшие сутки количество обстрелов сошло до 70, если раньше оно держалось 90+», — пояснила пресс-секретарь.

Ранее американский OSINT-аналитик Брэди Эфрик показал, как выглядит склад боеприпасов россиян в поселке Рыково Херсонской области после удара ВСУ.