До 70 за сутки. Оккупанты немного уменьшили интенсивность обстрелов на юге — ОК Юг

9 июля, 12:26
Поделиться:
Наталья Гуменюк (Фото:Громадське)

Наталья Гуменюк (Фото:Громадське)

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские военные уменьшили интенсивность атак на юге, вероятно, из-за результативных ударов украинских защитников по вражеским складам боеприпасов.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

Она отметила, что ситуация на юге остается достаточно сложной, при этом развивается мощно и энергично, ведь россияне пытаются обстреливать все населенные пункты вдоль линии фронта.

Видео дня

Оккупанты продолжают применять управляемые авиабомбы. Они уничтожают жилые дома и учебные заведения.

Читайте также:
Оборона юга — не мосты на Чонгаре. Представлял этот марафон значительно короче — интервью NV с Диким о 500 днях войны, роли Залужного и победе

«Немножко уменьшилась интенсивность обстрелов. Вполне вероятно из-за того, что наша работа по складам с боеприпасами на прошлой неделе была результативной. Уничтожение пяти таких складов боеприпасов в полосе левого берега все же сказалась на том, что сейчас за минувшие сутки количество обстрелов сошло до 70, если раньше оно держалось 90+», — пояснила пресс-секретарь.

Ранее американский OSINT-аналитик Брэди Эфрик показал, как выглядит склад боеприпасов россиян в поселке Рыково Херсонской области после удара ВСУ.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Юг Украины Наталья Гуменюк Война России против Украины склад с боеприпасами

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X