«Враг бесится». На Юге россияне пытаются максимально давить и устроили нетипичный обстрел

7 июля, 09:31
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Дым поднимается после обстрела в Херсонской области (Фото:REUTERS/Andrii Dubchak)

Дым поднимается после обстрела в Херсонской области (Фото:REUTERS/Andrii Dubchak)

На Юге российские оккупанты совершили нетипичный обстрел — атаковали мирное население ракетами С-300, заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

«Враг бесится и пытается давить максимально. Этой ночью очень мощно работали и наши бойцы в смысле защиты, и враг не давал покоя. В частности, применили нетипичный способ — ракеты С-300 по мирному населению, били по правому берегу, пытаясь нанести максимальное поражение. Как всегда, под поражением оказались жилые кварталы нескольких населенных пунктов и учреждения образования — школы, детские сады», — сказала она в эфире телемарафона.

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По словам Гуменюк, в результате вражеских атак есть разрушения.

«Им неспокойно из-за того, что мы активны, и они пытаются давить на мирное население», — сказала она.

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Генштаб ВСУ сообщал, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 233 тысячам военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Юг Украины Наталья Гуменюк Война России против Украины

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