Удар по БК. Как выглядит Рыково после уничтожения склада с боеприпасами россиян — спутниковые фото
Взрывы на складу боеприпасов в Рыково (Фото:Sternenko/Telegram)
Американский OSINT-аналитик Брэди Эфрик показал, как выглядит склад боеприпасов россиян в поселке Рыково в Херсонской области после удара ВСУ.
Он опубликовал в Twitter спутниковые фото.
Эфрик взял для сравнения два снимка, один из которых американская компания Planet Labs сделала 18 мая, другой — 19 июня — на следующий день после атаки.
18 июня на оккупированном левобережье Херсонской области в поселке Рыково (Партизаны) Генического района прогремели взрывы, в ВСУ подтвердили попадание по крупному складу войск РФ. Детонация продолжалась около шести часов.
«Если больше таких складов будет уничтожаться в тылах врага, тем лучше будет для наших войск — меньше будет наноситься ударов артиллерией врага», — сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Чем именно был нанесен удар, не уточняется.