Удар по БК. Как выглядит Рыково после уничтожения склада с боеприпасами россиян — спутниковые фото 20 июня, 07:47 Взрывы на складу боеприпасов в Рыково (Фото:Sternenko/Telegram)

Американский OSINT-аналитик Брэди Эфрик показал, как выглядит склад боеприпасов россиян в поселке Рыково в Херсонской области после удара ВСУ.



Он опубликовал в Twitter спутниковые фото.

Эфрик взял для сравнения два снимка, один из которых американская компания Planet Labs сделала 18 мая, другой — 19 июня — на следующий день после атаки.

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Фото: Brady Africk/Twitter

Фото: Brady Africk/Twitter

18 июня на оккупированном левобережье Херсонской области в поселке Рыково (Партизаны) Генического района прогремели взрывы, в ВСУ подтвердили попадание по крупному складу войск РФ. Детонация продолжалась около шести часов.

«Если больше таких складов будет уничтожаться в тылах врага, тем лучше будет для наших войск — меньше будет наноситься ударов артиллерией врага», — сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Чем именно был нанесен удар, не уточняется.

