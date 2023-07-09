Оборона юга — не мосты на Чонгаре. Представлял этот марафон значительно короче — интервью NV с Диким о 500 днях войны, роли Залужного и победе 9 июля, 08:57 NV Премиум Евгений Дикий, экс-командир роты батальона Айдар (Фото:Пресс-центр УКМЦ)

Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, в интервью Radio NV проанализировал, чего достигли Вооруженные силы за 500 дней полномасштабной войны с Россией и какие проблемы возникли при обороне страны.

— Если говорить о том, где мы были 23 февраля, и где мы находимся сейчас, как войско, что главное стоит нам отметить?

— Главное, что 500 дней назад очень мало кто давал нам больше пяти дней. Самые большие оптимисты давали дней 25. А вот сейчас уже 500.

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И еще стоит отметить: знаете, легче не стало. Но проблемы изменились. Если 500 дней назад стоял вопрос, вообще ли мы выживем, или мы просто будем существовать — и страна, и нация, и каждый из нас в отдельности. Дальше стоял вопрос, в каких границах мы будем существовать, как долго мы еще продержимся.

Сейчас вопрос стоит совершенно другой — как скоро мы победим. И вот постановка вопроса на 500-й день именно такова. Как скоро мы победим, что еще для этого надо сделать. Это, кстати, очень важно, потому что все же часть людей задается только первым вопросом — «как скоро?» Так, будто это само по себе нам гарантировано, достаточно дождаться.

Нет, здесь все же вопрос, что мы еще должны доработать, чтобы эта победа наконец произошла. И, собственно, стоит много трудных вопросов: какими будут эти очертания нашей победы, как именно мы победим?

Вопрос «не проиграем ли мы?» снят с повестки дня. Но остается вопрос «как победить?» И до него еще на самом деле далеко.

500 дней назад никто не мог подумать, что эта война будет длиться столько. Я один из первых после ухода орков из-под Киева, когда был этот короткий момент эйфории, кто призывал не поддаваться эйфории и настраиваться на марафон, а не на спринт. Но я сам тогда представлял этот марафон значительно короче. Честно говоря, если бы мне тогда сказали о 500 днях, не то, что я не поверил бы, но считал бы это маловероятным.

К сожалению, жизнь показала, что и 500 дней еще недостаточно для того, чтобы окончательно одолеть едва ли не самое большое зло нашей планеты сегодня. Но оказалось, что мы способны и на 500 дней, и в дальнейшем.