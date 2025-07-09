Командир батальона беспилотных систем бригады Азов с позывным Будь в эфире Radio NV рассказал, что из-за атак российских дронов подъезжать на пикапах или бронетехнике к линии фронта с целью обеспечения логистики ближе, чем на 10 километров, на данный момент нецелесообразно.

«За все константиновское направление я вам не могу ответить, могу ответить за конкретный участок, где стоит наша бригада. Ситуация, с логистической точки зрения, о которой вы упомянули ранее, очень сложная, потому что у нас образовалась так называемая килзона, где на 15−20 километров глубину нашего тыла враг фактически контролирует наши логистические пути своими дронами, что очень сильно усложняет логистику», — сказал Будь в эфире Radio NV.

Он отметил, что для обеспечения логистики на фронте военным приходится адаптироваться, применяя военные хитрости.

«Сейчас на бронированной технике или на пикапе вы не подъедете к линии соприкосновения ближе, чем на километров 10. Это минимум. Разве в случаях эвакуации. А так это нецелесообразно и очень рискованно подъезжать на более близкое расстояние», — сказал командир батальона беспилотников бригады Азов.

7 июля газета The New York Times опубликовала материал о рыболовных сетях, которые Украина использует для борьбы с российскими беспилотниками, — их натягивают над дорогами на фронте, КПП и артиллерийскими позициями, получая из тыловых городов или скандинавских портов.

В частности, начальник отдела коммуникаций командования Сил поддержки ВСУ сообщил, что сетки сейчас устанавливают по всей линии фронта, с востока на юг.