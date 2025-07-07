Газета The New Tork Times опубликовала материал о рыболовных сетях, которые Украина использует для борьбы с российскими беспилотниками — их натягивают над дорогами на фронте, КПП и артиллерийскими позициями, получая из тыловых городов или скандинавских портов, сказано в статье.

Российские беспилотники могут запутаться пропеллерами в сетях и застрять — как пишет NYT, это простая, но эффективная контрмета против дронов, которые часто летают слишком быстро и могут наносить удары далеко за линией фронта. Страна-агрессор все чаще использует дроны на оптоволокне, невосприимчивые к средствам РЭБ, и сети — один из немногих оставшихся способов «поймать беспилотники до того, как они попадут в цель».

«Военные инженеры заметили, что даже обычная рыболовная сеть может остановить или повредить вражеский беспилотник», — рассказывал недавно изданию Новинарня начальник отдела коммуникаций командования Сил поддержки ВСУ.

Он сообщил, что сетки сейчас устанавливают по всей линии фронта, с востока на юг.

Эксперт по технологическим методам ведения войны в Центре анализа европейской политики Федерико Борсари заявил, что страна-агрессор первой применила сети в ограниченных масштабах в середине 2023 года. Тогда оккупанты использовали их для противодействия небольшим украинским ударным квадрокоптерам, которые атаковали российские войска и транспортные средства. Российские пропагандисты ТАСС в 2024 году сообщали, что россияне начали устанавливать рыболовные сети над дорогами в некоторых частях оккупированных территорий Украины. Журналисты NYT также верифицировали кадры с сетями, натянутыми за пределами Бахмута, который российские оккупанты захватили в 2023 году.

«Поскольку в последнее время Москва вырвалась вперед в гонке беспилотников, украинская армия приняла аналогичную тактику. Теперь Киев планирует обтянуть сетками ключевые дороги вдоль всей линии фронта, создав так называемые „сетки-коридоры“, обеспечивающие более безопасный проезд транспортных средств», — пишет NYT.

Сетками закрывают не только дороги, но и военный транспорт, а на некоторые машины даже устанавливают обтянутые сеткой клетки «в стиле Безумного Макса», сказано в статье. Благодаря им дрон взрывается на некотором расстоянии от авто, что минимизирует ущерб.

Как отмечает издание, в этой войне «устаревшие, но эффективные средства обороны часто противостоят новейшему оружию». Некоторые украинские подразделения сбивают беспилотники из пулеметов времен Второй мировой войны, а чиновница Херсонского горсовета недавно призвала жителей носить с собой ножницы, чтобы резать оптоволоконные кабели российских беспилотников.

В последние месяцы антидроновые коридоры начали строить в Сумской и Донецкой областях. В частности, сетки устанавливают на участке главной подъездной дороге к Константиновке, окруженной с востока, юга и запада.

Основатель шведской некоммерческой группы OperationChange Людвиг Раместам рассказал, что организация в этом году поставила украинским Силам обороны 250 тонн сетей. Их передают партнеры в странах Северной Европы с крупной рыболовной промышленностью, например, Дания. Раместам отметил, что сетки получают вторую жизнь, и пошутил, что его организация «опустошит все гавани».