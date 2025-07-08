Как и куда развиваются дроны. «Через три-четыре месяца мы станем свидетелями очень интересных событий», — разговор с азовцем
Беспилотный авиационный комплекс Сич на вооружении 12-й бригады Азов (Фото: t.me/azov_media)
Какие беспилотные технологии сейчас используются на фронте и куда движется развитие дронов, в интервью Radio NV рассказал командир батальона беспилотных систем бригады Азов с позывным Будь.
— Сейчас, по моему мнению, константиновское направление — потенциально самое сложное на фронте. Если посмотреть на карты, то враг продвигается, например, на новопавловском направлении. Это выглядит неприятно, но не предполагается каких-то больших оперативных дальнейших угроз, выхода к крупным городам, захвата крупных укрепрайонов
— За все константиновское направление я вам не могу ответить, могу ответить за конкретный участок, где стоит наша бригада.
Ситуация, с логистической точки зрения, о которой вы упомянули ранее, очень сложная, потому что у нас образовалась так называемая килзона, где на 15−20 километров глубину нашего тыла враг фактически контролирует наши логистические пути своими дронами, что очень сильно усложняет логистику.