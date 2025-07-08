Какие беспилотные технологии сейчас используются на фронте и куда движется развитие дронов, в интервью Radio NV рассказал командир батальона беспилотных систем бригады Азов с позывным Будь.

— Сейчас, по моему мнению, константиновское направление — потенциально самое сложное на фронте. Если посмотреть на карты, то враг продвигается, например, на новопавловском направлении. Это выглядит неприятно, но не предполагается каких-то больших оперативных дальнейших угроз, выхода к крупным городам, захвата крупных укрепрайонов и т. д. Но, когда мы посмотрим на константиновское направление, где работает Азов, в частности Торецк, Константиновка, район населенного пункта Щербиновка, то там создается сразу несколько угроз отрезания нашей логистики. По сути в районе Торецка это уже оборона на 180 градусов. И это отрезание логистики сейчас является едва ли не самой большой Ахиллесовой пятой поля боевого столкновения, потому что, мне кажется, дроны очень изменили подходы к боевым действиям, исключив каноны классической логистики. Какова сейчас ситуация на направлении? И с точки зрения работы БПЛА.

Реклама

— За все константиновское направление я вам не могу ответить, могу ответить за конкретный участок, где стоит наша бригада.

Ситуация, с логистической точки зрения, о которой вы упомянули ранее, очень сложная, потому что у нас образовалась так называемая килзона, где на 15−20 километров глубину нашего тыла враг фактически контролирует наши логистические пути своими дронами, что очень сильно усложняет логистику.