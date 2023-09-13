46 российских Искандеров на границе: как и чем ВСУ могут поразить эти опасные комплексы — военный эксперт 13 сентября, 07:30 ОТРК Искандер (Фото:Википедия)

Отвечая на вопрос о том, может ли Украина уничтожать эти установки, Катков напомнил, что Искандер — это подвижный наземный комплекс оперативно-тактического назначения. Ракеты Искандер-М — это баллистические ракеты заявленной дальностью до 500 км.

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«Мне лично кажется, что это дальность для использования в виде ракеты со специальным ядерным боеприпасом. С обычной конвенционной осколочно-фугасной частью там дальность меньше», — отметил Катков.

Другой тип ракет, которые использует Россия из таких комплексов — это Искандер-К, или ракета Р-500. «Крылатая ракета, подобная ракете Калибр, но имеет лучшие характеристики относительно маневренности, возможности обхода противовоздушной обороны. То есть она несколько технологичнее. Но концептуально эта крылатая ракета вроде Калибра», — напомнил эксперт.

Он констатировал, что "охотиться" за комплексами Искандер Украине очень сложно. «Это, во-первых, сложно, потому что это подвижный комплекс. Его стандартное использование заключается в том, что он выходит с маршем на позицию, разворачивается буквально за минут десять, отстреливается и к десяти минутам он уже свернулся и уехал. То есть остается, если его ожидать, скажем так, то окно, когда он идет на позицию и развернулся, осуществил пуск», — пояснил аналитик Defence Express. То есть если комплекс «зафиксирован, локализован», то остается крайне мало времени для того, чтобы осуществить по нему удар.

«Но когда мы говорим о том, как его уничтожать, мы подходим к наиболее сложному вопросу отношений с западными странами», — отметил Катков. Он напомнил, что Запад постоянно ставит Украине условие: их вооружение невозможно использовать по территории Российской Федерации.

«Это просто бесчеловечное условие, которое остается активным. И, допустим, если бы этого условия не было, то, вроде нам передали ATACMS. В данном случае ATACMS является прекрасным контрбатарейным средством против Искандеров. Со всеми оговорками, но тем не менее наиболее удачным, потому что минимальное подлетное время ракеты ATACMS на 300 километров, которое измеряется очень грубо, но, если не ошибаюсь, примерно — 7,5 минуты», — отметил эксперт.

За эти 7,5 минуты покинуть позицию условный Искандер или береговой ракетный комплекс Бастион физически вряд ли сможет. Однако западное условие не использовать их вооружение для ударов по территории РФ исключает возможность ударов по Искандерам ракетами ATACMS.

«То есть таким образом, если они [россияне] как они это и делают, на значительном удалении от границы, потому что опять-таки дальность у баллистического исполнения до 500 км, то надо иметь соответствующие боевые возможности собственных ракетных комплексов», — подчеркнул Олег Катков.

Если же говорить о доступных Украине возможностях собственного вооружения, то он упомянул о часто обсуждаемом, но до сих пор скорее гипотетическом варианте применения модернизированного комплекса Нептун для ударов по наземным целям.

«Надо понимать разницу. Нептун даже переделанный — это в любом случае будет крылатая ракета с дозвуковой скоростью и довольно таким длинным подлетным временем. Но, опять-таки, все будет зависеть от того, как на самом деле РФ будет использовать эти свои Искандеры. Потому что вполне может быть такой вариант, что понимая полную безнаказанность, они не будут применять для экономии ресурса, техники все необходимые меры безопасности: не будут менять позиции, местоположение будет вполне известно также. И будет уничтожено само место постоянной дислокации вместе и с экипажами, и самой техникой», — предположил Катков.