Оккупанты установили 46 пусковых установок ракетного комплекса Искандер вдоль украинской границы — Скибицкий

10 сентября, 16:21
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Вадим Скибицкий (Фото:ГУР МО)

Вадим Скибицкий (Фото:ГУР МО)

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в настоящее время российские оккупанты развернули 46 пусковых установок ракетного комплекса Искандер вдоль границы с Украиной.

Об этом Скибицкий сказал на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, которая состоялась в Киеве 8−9 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Именно этим комплексом вчера наносились удары. И баллистическими ракетами, и крылатыми ракетами также из комплекса Искандер. Таким образом, идет методическое уничтожение прежде всего гражданских объектов нашего государства», — отметил он.

Скибицкий отметил, что россияне активно используют против Сил обороны Украины авиацию, однако боятся мощной системы ПВО, которая уже подтвердила свою эффективность.

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«Подтвердила тем, что процент крылатых ракет, других боеприпасов, которые направляются на гражданские, военные объекты, уничтожаются нашей системой противовоздушной обороны», — подчеркнул он.

Кроме того, Скибицкий поблагодарил международных партнеров за эффективные новейшие средства вооружения, которые они передали Украине.

8 сентября российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу, по предварительным данным, ракетой из баллистического комплекса Искандер-К. В результате попадания в административное здание в центре города погиб сотрудник полиции. По данным МВД, известно о 72 пострадавших.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Граница Минобороны Украины Крылатая ракета Ракеты Баллистические ракеты Украинско-российская граница Искандер ГУР

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