Оккупанты установили 46 пусковых установок ракетного комплекса Искандер вдоль украинской границы — Скибицкий 10 сентября, 16:21 Вадим Скибицкий (Фото:ГУР МО)

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в настоящее время российские оккупанты развернули 46 пусковых установок ракетного комплекса Искандер вдоль границы с Украиной.

Об этом Скибицкий сказал на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, которая состоялась в Киеве 8−9 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Именно этим комплексом вчера наносились удары. И баллистическими ракетами, и крылатыми ракетами также из комплекса Искандер. Таким образом, идет методическое уничтожение прежде всего гражданских объектов нашего государства», — отметил он.



Скибицкий отметил, что россияне активно используют против Сил обороны Украины авиацию, однако боятся мощной системы ПВО, которая уже подтвердила свою эффективность.

«Подтвердила тем, что процент крылатых ракет, других боеприпасов, которые направляются на гражданские, военные объекты, уничтожаются нашей системой противовоздушной обороны», — подчеркнул он.

Кроме того, Скибицкий поблагодарил международных партнеров за эффективные новейшие средства вооружения, которые они передали Украине.

8 сентября российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу, по предварительным данным, ракетой из баллистического комплекса Искандер-К. В результате попадания в административное здание в центре города погиб сотрудник полиции. По данным МВД, известно о 72 пострадавших.