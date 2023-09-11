«Его не видоизменяли с 1991 года». Каким оружием может помочь России Северная Корея в войне против Украины — главред Defense Express

11 сентября, 18:02
NV Премиум
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Пхеньян во время празднования 75-летия образования КНДР, 10 сентября 2023 года (Фото:KCNA via REUTERS)

Пхеньян во время празднования 75-летия образования КНДР, 10 сентября 2023 года (Фото:KCNA via REUTERS)

Автор: Павел Новиков

Олег Катков, главный редактор Defense Express, рассказал в интервью Radio NV, как Российская Федерация пытается найти ресурсы в Северной Корее и способен ли Пхеньян существенно помочь Москве.

 — Давайте начнем со снарядов, которые может поставлять России КНДР. <...> Насколько действительно массивной может быть партия или партии снарядов и оружия, которые Северная Корея может дать России?

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— Если рассмотреть исключительно КНДР, то надо понимать, что их вооруженные силы — это на самом деле артиллерийская армия. Если верить Military Balance, а это, на мой взгляд, лучшее, что есть относительно обзора, что у кого с вооружением, то речь идет о 21,5 тысячах единиц артиллерийских систем в калибре от 120-миллиметровых минометов, но не ниже 122-миллиметровых систем, 152-миллиметровых и такой определенной экзотики — 170-миллиметров. Если брать те калибры, которые совместимы с советско-российскими, то мы выходим именно на 120-миллиметровые мины, на 122-миллиметровые боеприпасы и 152-миллиметровые снаряды.

Теги:   Россия КНДР Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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