Интер будет наш. Активисты ворвались на территорию дома Левочкина

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Активисты уже находятся на территории дома депутата

Активисты уже находятся на территории дома депутата

Члены Национального корпуса прорвали оцепление правоохранителей возле дома народного депутата Сергея Левочкина и подожгли файеры.

Как сообщает ТСН, активисты уже находятся на территории дома депутата.

Они ходят по недостроенной части двора, обрисовывают здания граффити и клеят на стены постеры с надписью Интер будет наш.

Отмечается, что в результате столкновений пострадал один журналист.

Ранее сообщалось, что около сотни человек отправились к дому одного из владельцев телеканала Интер, народного депутата Сергея Левочкина.

Прибыв на место, активисты решили выяснить, почему перегорожен доступ к водоему местных жителей. Представители Нацкорпуса попытались оттеснить стражей порядка, которые выстроились возле дома нардепа, и снести забор вокруг водоема, после чего завязалась драка.

Также отмечается, что неизвестные распылили слезоточивый газ, слышно взрыв светошумовых гранат.

Накануне Нацкорпус заявил о долгосрочной акции против телеканала Интер из-за трансляции концерта к 9 мая.

Участники акции требовали убрать концерт с эфира, или хотя бы убрать фразу ведущих, которые заявили, что в Украине называют улицы "именами фашистских приспешников". Тем не менее, Интер полностью транслировал концерт.

Напомним, 9 мая активисты начали блокировать здание телеканала Интер с требованием лишить канал лицензии за "системную антиукраинскую редакционную политику".

 

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