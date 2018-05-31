Бабченко намерен получить гражданство Украины

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что принял предложение представителя Администрации президента Украины о помощи в получении украинского гражданства.

Об этом Бабченко заявил на пресс-конференции в четверг в Киеве.

"Разговор о том (в Администрации президента Украины - Ред.), чтобы помочь получить гражданство был. Я не стал отказываться, скажу честно", - цитирует Бабченко Интерфакс-Украина.

По словам журналиста, у него есть вид на постоянное проживание в Украине, его семья тоже подала документы на постоянное проживание.

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29 мая вечером полиция сообщила об "убийстве" Бабченко при входе в свою квартиру в Киеве. Согласно легенде, его убили тремя выстрелами в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации, СБУ провела спецоперацию с целью сохранить жизнь журналисту. Бабченко выступил на брифинге, извинившись перед близкими за доставленные переживания.

СБУ уже задержала организатора "убийства" Бабченко, им оказался гражданин Украины "Г".

Гражданин "Г" предложил своему знакомому участнику антитеррористической операции на востоке Украины $30 000 и передал ему половину суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Организатора завербовали российские спецслужбы.

В СБУ заявили, что организатор покушения на журналиста планировал осуществить в Украине 30 убийств.

31 мая стало известно, что подозреваемым в организации покушения на российского оппозиционного журналиста является гражданин Украины Борис Львович Герман.

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.