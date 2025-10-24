Зафиксировано четыре попадания: войска России ударили КАБами по Харькову, есть раненые

Обновлено в 11:25. В Харькове, предварительно, зафиксировано четыре попадания вражеских КАБ. Все — в Индустриальном районе города. Информация о пострадавших пока не поступала, сообщил Синегубов.

Зато мэр Терехов заявил о попадании в гражданское предприятие. По его словам, есть раненые. Повреждены несколько авто, возник пожар.

Суспільне пишет, что в городе раздаются повторные взрывы. Впоследствии мэр Игорь Терехов подтвердил, что зафиксирован повторный удар по Индустриальному району.

Ранее 24 октября Воздушные силы ВСУ сообщали, что армия РФ ночью применила против Украины ночью 128 БпЛА, 72 из них были обезврежены. В частности, российские оккупанты атаковали энергетику Кировоградской области. Укрзализныця сообщала о задержке поездов в трех регионах из-за обстрелов.