Пожар в Кировоградской области в результате атаки российских БпЛА в ночь на 24 октября (Фото: ГСЧС Кировоградской области)

В ночь на пятницу, 24 октября, (с 19:00 23 октября) российские захватчики атаковали Украину 128 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 72 вражеских дрона.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, из 128 вражеских БпЛА, которые атаковали Украину этой ночью, около 90 — шахеды.

По состоянию на 09:00, по предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 72 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 47 ударных беспилотников на 10 локациях.

Реклама

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА», — предупредили в ВС ВСУ, призвав соблюдать правила безопасности.

Фото: Воздушные силы ВС Украины / Telegram

В ночь на 24 октября в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских беспилотников.

В Кировоградской области в результате удара возникли пожары на нескольких локациях, без света остались 19 населенных пунктов. Кроме того, была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Укрзализныця предупредила, что в связи с массированными обстрелами затруднено движение сразу в нескольких регионах.