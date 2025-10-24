Последствия массированных ударов: Укрзализныця предупредила о задержках и изменениях маршрутов поездов в трех областях

Укрзализныця применяет резервные тепловозы и комбинированную логистику для доставки пассажиров до станций (Фото: Укрзализныця)

В трех областях Украины из-за последствий массированных российских обстрелов затруднено движение поездов, сообщила Укрзализныця в пятницу, 24 октября.

Ночью войска РФ ударили по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области, возникли пожары. УЗ указывает, что пути восстановлены, но из-за обесточивания участков и привлечения тепловозов более чем на два часа задерживаются четыре поезда:

51/52 Одесса — Запорожье;

127/128 Львов — Запорожье;

7/8 Харьков — Одесса;

53/54 Днепр — Одесса.

В Харьковской области из-за ограничений в движении, вызванных обстрелами, поезда в Лозовую движутся по измененному маршруту с задержками, применяется комбинированная логистика.

Ночью автобусами до/от станции Кегичевка доставили пассажиров поезда № 92/91 Краматорск — Одесса — Краматорск. Рейс № 103/104 Краматорск — Львов изменил маршрут.

УЗ сообщила, что по объездному маршруту через Мерефу с задержкой около двух часов будут двигаться поезда:

№ 102 Херсон — Краматорск;

№ 104 Львов — Краматорск;

№ 712 Киев — Краматорск.

В Сумской области также применяется комбинированная логистика. Пассажиров поезда № 787 Терещенская — Киев доставляют автобусами от станции Кролевец до Конотопа. По станции Конотоп будет организована посадка в № 779 Сумы — Киев.

Укрзализныця добавила, что оперативные сообщения об изменениях движения поступают оповещениями в мобильном приложении УЗ.

Ранее 24 октября сообщалось, что Россия атаковала критическую инфраструктуру Кировоградской области, без света остались 19 населенных пунктов.