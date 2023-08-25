Иловайский котел. Десять главных фактов о самой большой трагедии времен АТО и прямом вторжении России, которого «не заметил» мир 25 августа, 07:35 Сюжет Украинские военные в ходе боев за Иловайск, август 2014 года (Фото:Максим Дондюк)

В августе 2023 года исполняется девять лет с тех пор, как Украину потрясла Иловайская трагедия — коварный расстрел украинских военных, которые были вынуждены выходить по т.н. «зеленому коридору» из захваченного Иловайска. Тогда попыткам освободить город помешала регулярная армия РФ, силы которой зашли на территорию Украины в ночь на 24 августа 2014-го.

NV напоминает главные факты о том, как и почему попытка Украины вернуть контроль над Иловайском превратилась в самую масштабную трагедию времен АТО/ООС.



1 Освобождение Иловайска должно было стать решающим успехом ВСУ на пути к Донецку

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К началу августа 2014 года захваченный россиянами и боевиками Иловайск — железнодорожный узел в 43 км к юго-востоку от Донецка — имел особое стратегическое значение в ходе Антитеррористической операции (АТО). Украинское командование разработало план, согласно которому в период с 11 августа ориентировочно до 23 августа на территории Донецкой и Луганской областей планировалась операция по разгрому основных сил террористов «ДНР» и «ЛНР» в городах Енакиево, Горловка, Первомайск, Стаханов и в прилегающих к ним районах. Как напоминает Офис генпрокурора в официальной хронологии тех событий, целью операции должно было быть «полное блокирование городов Луганск, Донецк и Макеевка; сужение внешнего круга изоляции и возобновление деятельности органов государственной власти и местного самоуправления» в освобожденных районах.

Освобождение Иловайска в этот период позволило бы осуществить полное блокирование боевиков с юга и «способствовало бы продвижению сил АТО в направлении города Зугрэс, а также других сил и средств [обороны Украины] в направлении Харцызск — Зугрэс с севера, для полного блокирования и освобождения Донецка».

«Рядом [с Иловайском] - Харцызск как на ладони, берешь Харцызск — и все, они [силы «ДНР"] в котле», — рассказывал позже телеканалу 1+1 Семен Семенченко, который в тех боях командовал батальоном Донбасс. Надежду на успех давали предыдущие недели лета 2014-го, которые принесли украинской армии серию боевых удач. В частности с мая по август того года силам АТО удалось:

освободить часть территории Донецкой и Луганской областей;

вернуть и восстановить государственную власть в Мариуполе, Славянске, Артемовске и других населенных пунктах Украины;

взять в полуокружение группировки незаконных вооруженных формирований РФ в районе Донецка и Горловки и создать условия для прекращения поставок им оружия и боеприпасов Россией;

по состоянию на 30 июля 2014 года — взять под контроль более 250 км участка государственной границы в Донецкой и Луганской областях.

«Тогда мы заходили [в Иловайск] в надежде, что победа будет за нами. Так бы оно и было, если бы российские войска не вмешались», — рассказывал позже Громадському Владимир Махоркин, боец батальона Донбасс (в документальном фильме Иловайск — история трагедии).

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Самые тяжелые бои за Иловайск пришлось принять добровольческим батальонам

В Иловайской операции и попытках взять город под контроль вместе с подразделениями ВСУ участвовали также добровольческие батальоны, в частности подразделения МВД Украины Днепр-1, Шахтерск, Азов, Миротворец, Херсон, Свитязь, Ивано-Франковск и батальон Донбасс Нацгвардии Украины.

«Задача под Иловайском была одной из многих среди тех, которыми мы занимались почти все лето 2014 года — армия окружила город, а добровольческим батальонам МВД надо было зайти и зачистить», — рассказывал ВВС News Украина Роман Зиненко, тогда боец батальона Днепр-1.

Его слова подтверждал Тарас Костанчук из батальона Донбасс: «Операция была спланирована неплохо, я был на планировании у [генерал-майора Руслана] Хомчака от батальона […]. Все было нам понятно: мы заходим в Иловайск несколькими батальонами, зачищаем, потом заходят Вооруженные силы, закрепляются, и фактически мы перекрываем последнюю артерию поставок российского вооружения и боеприпасов из России напрямую в Донецк — это был Иловайск».

Однако дальнейшие события превратили те августовские недели в трагедию, которая повлияла на ход всей войны.

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Несмотря на сопротивление боевиков, украинским силам удалось закрепиться в западной части города

Начиная с 6 августа украинские подразделения проводили разведку боем — пытались оценить силы «ДНР» в Иловайске и войти в город. Уже первые дни показали, что боевики здесь закрепились гораздо серьезнее, чем ожидалось, и штурм будет непростой задачей.

10 августа начался новый этап битвы за Иловайск: силы батальона Кривбасс подкрепили подразделениями батальонов Азов, Донбасс, Шахтерск, а также 51-й бригады ВСУ и 40-го батальона теробороны. Уже к концу дня украинским силам удалось занять позиции на трассе Иловайск-Харцызск к северу от города и установить несколько блокпостов, что облегчало штурм города. Эти позиции удавалось удерживать до конца августа.

Украинские военные на окраинах Иловайска / Фото: Максим Дондюк

Бои за Иловайск продолжались несколько недель. 18−19 августа несколько батальонов МВД и Нацгвардии (в частности Донбасс и Днепр-1) смогли войти в город при поддержке сил ВСУ. Украинским военным удалось закрепиться в западной части города, разделенного надвое железной дорогой. Остальную часть города удерживали подконтрольные россиянам силы.

Основным форпостом украинских сил в удерживаемой ими части Иловайска стала местная школа, тогда как батальону Шахтерск удалось на время занять железнодорожное депо города.

Удерживать позиции в Иловайске было чрезвычайно сложно: реальностью для украинских военных в городе и вокруг него стали многочасовые бои, шквальный минометный и артиллерийский огонь армии РФ.

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В начале Иловайской операции Украины Россия стянула к границе 45 тыс. военных

Согласно данным расследования генпрокуратуры Украины, 7−11 августа, когда украинские войска начинали битву за Иловайск, группировка Вооруженных сил и Внутренних войск МВД России вдоль границы с Украиной насчитывала до 32 батальонно-тактических групп и 3 ротно-тактических групп.

В состав этой группировки входили:

не менее 45 тыс. человек личного состава,

танков — до 160 единиц,

боевых машин пехоты ( БМП) и бронетранспортеров ( БТР) — до 1360 единиц,

БМП) и бронетранспортеров БТР) — до 1360 единиц, артиллерии — до 350 единиц,

реактивных систем залпового огня ( далее РСЗО) — до 130 единиц,

далее РСЗО) — до 130 единиц, боевых самолетов — 192 единицы,

вертолетов — 137 единиц.

Поэтому в это время Россия продолжала как наращивать свою группировку войск вблизи украинской границы, так и проводить их боевую подготовку.

5 Надежды освободить Иловайск разрушило массированное вторжение войск РФ 24 августа

В итоге Россия организовала прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области — с подготовительными артиллерийскими обстрелами позиций ВСУ со стороны России. В частности, в течение 8−23 августа россияне постоянно наращивали систематические ракетно-артиллерийские удары из РСЗО Град, Смерч и Ураган по приближенным к границе позициям сил АТО: на направлениям Саур-Могила — Успенка — Амвросиевка.

А в ночь с 23 на 24 августа 2014 года Россия осуществила самое масштабное прямое вторжение на Донбасс за весь период АТО — учитывая предыдущие успехи ВСУ и стремясь избежать поражения террористов «Л/ДНР», в частности в районе Иловайска.

Тогда силы вторжения российской армии, которые изменили ход битвы за Иловайск, состояли из девяти батальонно-тактических групп: это 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД и БМП); до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК. Они вошли на территорию Украины в районе населенных пунктов Победа — Берестовое Старобешевского района Донецкой области, а далее совершили марш в район Иловайска, где осуществили прорыв подразделений ВСУ и других украинских формирований.

Как писал Юрий Бутусов в своем материале Подвиг и трагедия Иловайска (сентябрь 2014 года), многодневный огонь россиян и их дальнейшее вторжение нанесли тяжелые потери украинским войскам, которые прикрывали границу в секторе «Д» (им руководил генерал-лейтенант Петр Литвин, тогда как Иловайской операцией в соседнем секторе «Б» — генерал-лейтенант Петр Хомчак).

Под давлением обстрелов и наступления россиян украинские подразделения не удержали оборону от границы на пути к Иловайску: уже к концу дня 24 августа в секторе «Д» было фактически утрачено управление войсками, отход украинских сил стал неорганизованным. По оценке Бутусова, суммарно в течение 13−23 августа из зоны проведения АТО вышли более 1500 человек. Сектор «Д» был ликвидирован: часть его подразделений передали сектору «Б», другую вывели из зоны проведения АТО для восстановления боеспособности.

К вечеру 24 августа оккупационная армия РФ перерезала рубеж Старобешево-Кутейниково, ключевой для удержания Иловайска, благодаря которому шло снабжение украинских сил в городе. Его защитники оказались в окружении.

Страница из изданной в 2023 году фотокниги "Иловайск. 2014", куда вошли фотографии Максима Левина (убит россиянами в 2022 году), Александра Гляделова, Максима Дондюка и Маркияна Лысейко / Фото: Министерство культуры и информационной политики Украины

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После захода сил РФ украинские войска в районе Иловайска в 18 раз уступали россиянам в численности

По данным СБУ, разведывательных органов и Объединенного штаба АТО, вторжение 24 августа 2014 года резко изменило не в пользу Украины критическое соотношение военных сил. После этого в районе Иловайска украинские силы значительно уступали оккупантам:

личный состав — 1:18 ( силы Украины против подразделений армии РФ и террористов « Л/ДНР» совокупно);

силы Украины против подразделений армии РФ и террористов Л/ДНР» совокупно); танки — 1:11;

бронетехника — 1:16;

артиллерия — 1:15;

Грады — 1:24.

Впоследствии тогдашний главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко в интервью УП подчеркивал, что это было полноценное вторжение РФ в Украину: «Это были российские офицеры, которые вели переговоры, и российские экипажи, и российская техника. К тому времени граница уже нами не контролировалась. Путин объяснил, что они „заблудились“. А реально это было вторжение. Подразделения российской армии без объявления войны, в нарушение всех международных норм прошли через границу, и началась агрессия по отношению к Украине».

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В Иловайском котле оказались до 1,3 тыс. украинских военных: подразделения более 15 разных бригад и батальонов

В самом Иловайске и вокруг него оказались многочисленные подразделения украинских сил:

51-й отдельной механизированной бригады ( обмр),

обмр), 17 отдельной танковой бригады,

93 омбр,

55 отдельной артиллерийской бригады,

91-го отдельного полка оперативного обеспечения,

121-й отдельной бригады связи,

40-го батальона территориальной обороны,

73 морского центра специального назначения,

сводного подразделения военнослужащих ВСУ ( защитники, отошедшие с Саур-Могилы),

защитники, отошедшие с Саур-Могилы), подразделения батальонов МВД Украины Днепр-1, Миротворец, Свитязь, Херсон, Ивано-Франковск, Азов, Шахтерск

батальона Нацгвардии Донбасс.

Всего в Иловайском котле оказались 1200−1300 украинских военных — включая те подразделения, которые после наступления России были вынуждены отступить от Амвросиевки и Саур-могилы. Такую оценку давал в 2015 году Виктор Муженко, который в дни Иловайской трагедии руководил Генштабом и был Главнокомандующим ВСУ.

Пробиться на помощь окруженным украинским защитникам не удалось. 27 августа силы ВСУ в последний раз попытались прорвать снаружи кольцо вокруг Иловайска, чтобы помочь военным, которые туда попали. Однако они были разбиты и понесли тяжелые потери.

«Учитывая реальную угрозу [дальнейшего] вторжения вдоль всей российско-украинской границы, ВСУ фактически не имели достаточного количества сил для увеличения контингента войск на Донецком направлении и одновременного обеспечения обороны других участков государственной границы», — констатировали впоследствии в генпрокуратуре.

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Договариваясь о « зеленом коридоре», Муженко провел 12 телефонных разговоров с россиянами

28 августа украинское командование приняло решение оставить Иловайск ради сохранения жизней украинских военнослужащих и попыталось договориться с российской стороной о выходе бойцов из окружения. Переговоры продолжались с рядом представителей российского Генштаба. В частности, по данным генпрокуратуры, лишь между главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко и первым заместителем начальника Генштаба ВС РФ Николаем Богдановским 26−28 августа состоялось 12 телефонных разговоров.



При этом ходе россияне постоянно меняли время и условия выхода из окружения и, как показали дальнейшие события, умышленно затягивали время для обустройства тактически выгодных огневых позиций по маршруту выхода сил АТО из окружения.

В конце концов был согласован путь отступления украинских сил из котла по «зеленому коридору» (двумя маршрутами). Сначала предполагалось, что войска выйдут в полной амуниции, с оружием. Однако поздно вечером 28 августа Муженко получил от РФ требование, чтобы войска выходили безоружными. «Это было для нас неприемлемым, и было спланировано идти на прорыв, который должен был начаться в 3 часа ночи 29-го августа. Он не начался. Потому что на более низком уровне было принято решение выходить под гарантии российской стороны», — рассказывал позже Муженко Украинской правде.



В ночь на 29 августа Владимир Путин обратился к боевикам — якобыс призывом открыть «гуманитарный коридор» для окруженных украинских военных. На деле же коридор стал ловушкой: 29 августа российские войска открыли огонь, расстреляв украинские колонны на марше.

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В Иловайском котле погибло более 360 украинских военных — самая большая одновременная потеря времен АТО

Согласно данным Национального военно-исторического музея и Офиса генпрокурора, за все время Иловайской операции 6 августа — 31 августа погибло 368 украинских военных, более 250 — при выходе из коридора 29 августа 2014 года. Более 400 бойцов были ранены, около 300 — попали в плен. Около двух десятков человек годами считались пропавшими без вести. Украинских защитников тогда расстреляли вместе с пленными российскими военнослужащими, которые тоже выходили в колонне и должны были стать гарантией соблюдения условий «коридора» россиянами.

В огневом мешке, который практически не оставлял шансов выжить, оказались обе колонны ВСУ, выходившие из Иловайска через Многополье к Новокатериновке — двумя разными заранее согласованными маршрутами. Российские войска уничтожили почти всю технику как в северной колонне Булава, так и в южной колонне Ветер. Обстрелы вели из танков, минометов, гранатометов, стрелкового оружия.

«Больше всего запомнился „зеленый коридор“. Это был массивный огонь в нашу сторону, нас расстреливали. Техника и люди разлетались на куски», — цитировал 5 канал Александра Федорченко, участника боев за Иловайск.

«С нами шел КамАЗ с ранеными, который мы обозначили белым флагом с красным крестом, чтобы его не обстреливали. Уже потом его одним из первых и подбили — легкая цель», — вспоминал украинский военный Сергей Мищенко в разговоре с ВВС News Украина.

«Все полностью простреливалось […]. С правой стороны нас обстреливала тяжелая артиллерия, а с левой — стрелковое оружие. Люди [силы противника] были подготовлены к нашему отходу. Позади нас шла БМП ВСУ — прямое попадание в нее, никогда не забуду крики и стоны в этой машине. Мы были, конечно, в шоке», — рассказывал Олег Штефан из батальона Донбасс.

Десятки выживших после этого расстрела военных попали в плен, который для многих из них длился долгие месяцы. В первые дни после Иловайской трагедии боевики отпустили лишь горстку женщин и раненых, передав их Красному Кресту.

«Укропы, вешайтесь, мы едем вами топить печи в Донецке», — передает Штефан слова боевиков «ДНР» из подразделения «Моторолы» (Арсена Павлова), которые после атаки сил РФ захватили его в плен вместе с другими украинскими бойцами.

Иловайская трагедия, которая до февраля 2022 года оставалась самой большой одномоментной потерей ВСУ в истории независимой Украины, оказала существенное влияние на ситуацию в АТО. Через короткое время после тех событий, в начале сентября 2014 года, был подписан Минский протокол, а впоследствии и Минские соглашения, которыми Россия манипулировала и давила на Украину вплоть до полномасштабного вторжения в 2022 году

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В 2022 году под Киевом был разгромлен десантный полк, который расстреливал силы ВСУ под Иловайском

В расстреле сил ВСУ в Иловайском котле участвовали военные 331-го парашютно-десантного Костромского полка ВСУ РФ (98-я воздушно-десантная дивизия). Весной 2022 года именно этот полк, вместе с рядом других «элитных» подразделений армии РФ, был разгромлен при обороне Киева, в частности в боях за село Мощун, выяснили журналисты Радио Свобода.

А в марте 2023 года в российском Ставрополе загадочно умер — по официальной версии, застрелился — подполковник Дмитрий Лисицкий, командир 1-го десантно-штурмового батальона 247-го полка. По информации Юрия Бутусова, в 2014 году Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247-го полка, которая атаковала украинские подразделения, прорывавшиеся из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко. За войну в Украине в январе 2015-го Лисицкий был награжден званием Герой России.

Однако во время полномасштабного вторжения в Украину 247-й полк понес огромные потери, в частности в Херсонской области, с левобережья которой россиянам в итоге пришлось отступить.