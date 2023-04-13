Годовщина начала АТО/ООС: что важно помнить о восьми годах сопротивления России, которые закалили ВСУ перед большим вторжением 13 апреля, 07:15 Украинские военные на позициях на востоке Украины за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ, февраль 2022 года (Фото:Reuters)

Девять лет назад, 13 апреля 2014, и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Так Украина отреагировала на вторжение российских подразделений в восточные области Украины, которое впоследствии переросло в полномасштабную войну.

Днем ранее, 12 апреля 2014 года, российские диверсионные отряды под командованием полковника ФСБ в отставке Игоря Гиркина силой взяли под контроль управление МВД в Славянске и Краматорске, начав аналогичное наступление в других населенных пунктах Донбасса. В частности, отряд под командованием Игоря Безлера попытался захватить Горловку.

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Несколькими днями ранее, 7 апреля, пророссийские марионетки захватили здание облгосадминистрации в Донецке, заявив о создании в регионе квазигосударства — «Донецкой народной республики». В тот же день в Харькове аналогичным образом провозгласили «ХНР» (которая, однако, просуществовала только сутки).

В ответ на эти события 13 апреля 2014 года Александр Турчинов объявил о начале АТО без введения военного положения — в конце мая в Украине должны были состояться выборы президента, которые было бы невозможно провести в таких условиях.

«Мы делали все, чтобы избежать человеческих жертв. Но мы готовы дать отпор всем попыткам вторжения, дестабилизации и террористическим действиям с оружием в руках. СНБО принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины», — заявил Турчинов 13 апреля 2014 года, призвав поддерживаемых Россией боевиков сложить оружие.



Через два месяца, 26 мая 2014 года, новоизбранный президент Петр Порошенко сделал знаменитое заявление о том, что АТО «не может и не будет длиться 2−3 месяца», а «должна и будет длиться часы». Однако при постоянной поддержке «Л/ДНР» со стороны РФ и прямом участии российских войск война на востоке Украины превратилась в длительный конфликт. С 30 апреля 2018 года формат АТО был изменен на общевойсковую Операцию объединенных сил (ООС). Командование операцией с тех пор было передано от СБУ Объединенному оперативному штабу ВСУ.

Когда же 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное наземное вторжение в Украину, то значительная часть ее усилий была направлена на две цели: быстрый захват Киева и окружение украинских войск на Донбассе в зоне ООС. Войска Западного военного округа РФ (тактический знак Z), наступавшие со стороны Белгорода, Курска и Воронежа, должны были уже в первые дни большой войны отрезать украинские силы на Донбассе по линии Лозовая — Гуляйполе или Барвенково — Большая Новоселка. Одновременно наступление с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей ограничило бы мобильность украинских военных вдоль всей линии столкновения в зоне ООС, надеялись в Кремле. Такими маневрами Генштаб РФ рассчитывал окружить до 50% всех сил ВСУ в начале вторжения.

А участники АТО/ООС стали главной целью репрессий, пыток и убийств российской армии на захваченных оккупантами территориях Украины — от Киевской области до востока и юга.

Впрочем, спустя почти 13 месяцев большой войны. Россия так и не смогла захватить весь Донбасс — несмотря на то, что оккупационная армия отступила с севера Украины, с правобережья Херсонской области, была разгромлена в Харьковской области и после этих поражений сосредоточила свои силы именно на востоке Украины.

Славянск и Краматорск, с которых Россия пыталась начать силовой захват Донбасса в 2014 году, удалось вернуть под контроль Украины тем же летом. Они до сих пор остаются свободными — во многом благодаря героической обороне Бахмута в 2022—2023 годах.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабре 2022 года, уже во время полномасштабного вторжения, в интервью The Economist подчеркивал, что из восьми лет АТО/ООС армия Украины извлекла важные уроки для дальнейшей обороны.

«Все, что мы делали, когда началась масштабная агрессия, это реализовывали не только знания, которые мы уже имели в 2014 году, но и навыки и опыт, которые получили с тех пор. И самый важный опыт, который мы имели и практикуем почти как религию, это то, что россиян и любых других врагов нужно убивать, просто убивать, и главное, мы не должны бояться это делать. И это то, что мы делаем», — сказал Залужный.



Важные цифры и факты об АТО/ООС

За восемь лет АТО/ООС до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года на Донбассе погибли более 13,3 тыс. человек, из которых более 4,2 тыс. украинских военных (только по официальным данным ООН). После «заморозки» линии фронта боевики «Л/ДНР» при поддержке россиян удерживали около 18 тыс. кв. км на Донбассе (почти 3% всей территории Украины), а вместе с аннексированным Крымом Россия захватила 45 тыс. кв.м украинских земель (7,5% территории Украины).

Наибольшей одновременной потерей сил ВСУ в начале АТО стал сбитый в Луганске украинский транспортный самолет Ил-76 в июне 2014 года, когда погибли 49 человек на его борту (9 членов экипажа и 40 десантников).

Иловайская операция, которая длилась с 7 по 31 августа 2014 года, стала периодом самых тяжелых потерь для ВСУ в первый год АТО. Согласно данным Национального военно-исторического музея, в эти дни погибли 368 украинских бойцов, несколько десятков долгие годы считались пропавшими без вести. Из всех погибших бойцов более 250 украинских военных были расстреляны россиянами при выходе из окружения по так называемому «зеленому коридору» — в дальнейшем эти события и коварные действия РФ стали известны как Иловайский котел. В расстреле сил ВСУ тогда участвовали военные 331 парашютно-десантного Костромского полка ВСУ РФ (98-я воздушно-десантная дивизия) — весной 2022 года именно этот полк был разгромлен во время обороны Киева, в том числе в боях за село Мощун.

Оборона Донецкого аэропорта, продолжавшаяся от первого боя за аэродром (26 мая 2014 года) до 22 января 2015-го, стала самой длительной операцией с участием добровольцев и сил ВСУ за девять лет АТО/ООС. Именно эти 242 дня увековечили героизм украинских военных как «киборгов».



За восемь лет войны против сил РФ на Донбассе (до 2022 года) украинская сторона неоднократно пыталась договориться о прекращении огня в зоне конфликта, однако боевики «Л/ДНР» и оккупационные российские войска всякий раз срывали такие договоренности. Перемирие пытались объявить более десяти раз, большинство из них должны стать «полными и бессрочными». Большинство попыток заключить перемирие были достигнуты после переговоров в минской ТКГ или в результате контактов в нормандском формате.

До начала вторжения России в 2014 году Вооруженные силы Украины насчитывали около 140 тыс. человек, в то время как после восьми лет войны с РФ численность ВСУ возросла до почти 250 тыс. человек (с учетом гражданских сотрудников). До 24 февраля 2022 года в Украине в стране насчитывалось более 400 тыс. человек, получивших статус участника боевых действий (УБД) — среди лиц, защищавших территориальную целостность Украины и участвовавших в АТО/ООС.

