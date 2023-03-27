Причастен к Иловайскому котлу. СМИ РФ утверждают, что подполковник Лисицкий покончил с собой 27 марта, 11:32 Подполковник Дмитрий Лисицкий (Фото:@Q0MT6pFmbVqynsM/twitter.com)

В России утверждают, что подполковник Дмитрий Лисицкий покончил с собой, а не был ликвидирован в Украине Силами обороны, сообщает Telegram-канал Baza.

Утверждается, что тело Дмитрия Лисицкого с огнестрельным ранением якобы было обнаружено около 10 утра 26 марта в его квартире в Ставрополе на улице Серова.

При этом накануне украинский журналист Юрий Бутусов сообщал, что Лисицкого ликвидировали украинские военные.

Видео дня

Командир 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка РФ Дмитрий Лисицкий командовал расстрелом украинских военных под Иловайском в 2014 году.

Тогда в Иловайском котле оказались 1200−1300 украинских военных — включая подразделения, которые после наступления России были вынуждены отступить от Амвросиевки и Савур-могилы. Такую оценку давал в 2015 году Виктор Муженко, который в дни Иловайской трагедии руководил Генштабом и являлся главнокомандующим ВСУ.

