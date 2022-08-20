Операция, которая обернулась трагедией. Иловайская битва в 30 знаковых фото Максима Дондюка - фото

Операция, которая обернулась трагедией. Иловайская битва в 30 знаковых фото Максима Дондюка

20 августа, 07:40

В августе 2014 года украинское военное командование приняло решение взять штурмом занятый пророссийскими боевиками Иловайск, город в 43 километрах от Донецка. Но операция, которая могла отрезать стратегическое для террористов направление, обернулась трагедией.

Россия, применив регулярные части своей армии, заставила украинских военнослужащих начать отступление. Пообещав безопасный коридор для отхода, россияне нарушили договоренности и открыли огонь по колоннам бойцов ВСУ и добровольцев.

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До 420 погибших, 44 раненых и 40 пропавших без вести служащих Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов — этот трагический эпизод войны на Донбассе стал поводом для подписания официальным Киевом первых Минских соглашений.

В те дни вместе с украинскими бойцами на передовой находился фотограф Максим Дондюк, который запечатлел ключевые моменты штурма оккупированного города. Из нескольких сотен фотографий НВ выбрал 30 знаковых снимков.

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9 августа. День до начала первого штурма

Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк


10 августа. Первый штурм Иловайска

Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк

14−18 августа. Городские бои и укрепление украинских позиций на западе Иловайска

Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк

19−23 августа. Ожесточенные бои и трагические потери со стороны украинских бойцов

Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Максим Дондюк

Фото: Максим Дондюк
Редактор: Александр Стрельников

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Теги Донбасс Российская агрессия Военная агрессия Иловайск Война на Донбассе Агрессия РФ Агрессия Москвы Иловайский котел Фотография

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