Операция, которая обернулась трагедией. Иловайская битва в 30 знаковых фото Максима Дондюка

В августе 2014 года украинское военное командование приняло решение взять штурмом занятый пророссийскими боевиками Иловайск, город в 43 километрах от Донецка. Но операция, которая могла отрезать стратегическое для террористов направление, обернулась трагедией.

В августе 2014 года украинское военное командование приняло решение взять штурмом занятый пророссийскими боевиками Иловайск, город в 43 километрах от Донецка. Но операция, которая могла отрезать стратегическое для террористов направление, обернулась трагедией.

Россия, применив регулярные части своей армии, заставила украинских военнослужащих начать отступление. Пообещав безопасный коридор для отхода, россияне нарушили договоренности и открыли огонь по колоннам бойцов ВСУ и добровольцев.

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До 420 погибших, 44 раненых и 40 пропавших без вести служащих Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов — этот трагический эпизод войны на Донбассе стал поводом для подписания официальным Киевом первых Минских соглашений.

В те дни вместе с украинскими бойцами на передовой находился фотограф Максим Дондюк, который запечатлел ключевые моменты штурма оккупированного города. Из нескольких сотен фотографий НВ выбрал 30 знаковых снимков.





9 августа. День до начала первого штурма



10 августа. Первый штурм Иловайска

14−18 августа. Городские бои и укрепление украинских позиций на западе Иловайска

19−23 августа. Ожесточенные бои и трагические потери со стороны украинских бойцов

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