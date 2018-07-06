Гибель военных на полигоне и блокировка заседания комиссии Украина-НАТО. Главные новости 6 июля

На полигоне в Ровенской области погибли трое украинских военных, Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на саммите в Брюсселе, а Генпрокуратура отменила свой же запрет на строительство Музея Революции Достоинства в Киеве.

НВ подготовило подборку важнейших новостей за пятницу, 6 июля:

Гибель военных на полигоне в Ровенской области

На полигоне в Ровенской области во время военных учений разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных 15 отдельного горно-пехотного батальона, еще девять получили ранения. Основной версией инцидента является нарушения мер безопасности во время проведения учений. Читать дальше →

Блокировка заседания комиссии Украина-НАТО на саммите в Брюсселе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила об отмене проведения комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля из-за блокировки Венгрией. По мнению Будапешта, новый закон об образовании в Украине ограничивает права закарпатских венгров относительно изучения родного языка, что и стало причиной блокировки. Читать дальше →

Убийство полицейского в Киеве: задержали подозреваемого

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве. По словам Князева, задержанный является гражданином Украины и имеет пять судимостей. Читать дальше →

Казнь лидера секты Аум Синрике в Японии

В Японии казнили основателя и лидера экстремистской секты Аум Синрике Секо Асахару и его 12 сторонников. Всех их приговорили к смертной казни в 2004 году. Причиной стал теракт в метро Токио, который устроили участники секты в марте 1995 года, распылив нервно-паралитический газ зарин. Тогда погибли более 10 человек, еще около шести тысяч пострадали. Читать дальше →

Отмена запрета на строительство Музея Революции Достоинства

Генеральная прокуратура отменила временный запрет на строительство Музея Революции Достоинства на улице Институтской в ​​Киеве. Строительство не препятствует проведению следственного эксперимента, заявили в ведомстве. Читать дальше →

Анонс боя Виталия Кличко и Леннокса Льюиса

Вечный чемпион мира WBC и мэр Киева Виталий Кличко проведет выставочный поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса в Киеве осенью. Выставочный бой состоится в рамках благотворительного аукциона. О том, как будет проходить аукцион, и каким будет формат поединка, пока неизвестно. Последний раз в поединке они сходились 15 лет назад. Читать дальше →

Новый иск Нафтогаза против Газпрома

НАК Нафтогаз Украины подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит в рамках действующего контракта с российским Газпромом. Сумма требований составляет минимум $11,58 млрд. Читать дальше →