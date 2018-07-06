Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на саммите в Брюсселе - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила об отмене проведения комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля из-за блокировки Венгрией.
"К сожалению, заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств не будет проведено во время заседания саммита", - сказала она агентству Интерфакс-Украина.
По ее словам, заседание комиссии Украина-НАТО на высоком уровне в ближайшем будущем провести не удастся.
Климпуш-Цинцадзе добавила, что в рамках саммита в Брюсселе пройдет заседание Украина-Грузия-НАТО, на котором будет обсуждаться проблема противодействия угрозам.
Смотрите также
Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы. По мнению Будапешта, новый закон об образовании ограничивает права закарпатских венгров относительно изучения родного языка.
Будапешт заявил, что будет блокировать евроатлантические и евроинтеграционные устремления Киева до устранения "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона.
Смотрите также
Комментарии
Правила комментирования