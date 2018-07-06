06 июля 2018, пятница

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве

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Подозреваемый имеет пять судимостей

Подозреваемый имеет пять судимостей

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил о задержании подозреваемого в убийстве полицейского в Киеве.

По словам Князева, задержанный является гражданином Украины, он имеет пять судимостей.

"Это гражданин Украины, который имеет пять судимостей за совершение преступлений. Мотив совершенного преступления нам известен, но разглашать его до окончания следственных действий не имею права", - цитирует Князева пресс-служба Нацполиции.

5 июля в Шевченковском районе Киева в припаркованном автомобиле Hyundai обнаружили застреленным сотрудника Нацполиции.  Орудием убийства, по данным полиции, был пистолет ТТ.

Позже выяснилось, что погибший - сотрудник уголовной полиции Дмитрий Глушак 1977 года рождения.

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