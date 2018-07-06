06 июля 2018, пятница

В Черниговской области на детей упала бетонная плита: трое погибших

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Под бетонной плитой погибли трое детей
Фото: ГСЧС

Под бетонной плитой погибли трое детей

В пятницу, 6 июля, в городе Нежин Черниговской области в результате обрушения бетонной плиты в недостроенном здании погибли трое детей.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, погибшие дети были 2004 и 2006 года рождения.

Представитель местной полиции Сергей Брыль уточнил ЧЕline, что трое парней, 14, 15 и 16 лет, играли в недостроенном здании и на них упала бетонная плита. Подростки погибли на месте происшествия.

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