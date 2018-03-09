Главарь "ДНР" Захарченко прокомментировал задержание Рубана

Захарченко сообщил, что встречался с Рубаном только по вопросам обмена пленными

Главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко прокомментировал задержание руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана.

"Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира", - заявил Захарченко

Он отметил, что встречался с Рубаном "достаточно давно" для обсуждения вопроса обмена пленными, передает Украинская правда.

Ранее представитель Украины на переговорах, народный депутат Ирина Геращенко заявила, что боевики российской гибридной армии во время переговоров в Минске неоднократно демонстрировали свое дружественное отношение к руководителю Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиру Рубану.

Напомним, 8 марта Владимир Рубан был задержан на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Сам Рубан утверждает, что должен был только перевезти товар из неподконтрольной территории Донбасса. По его словам, он думал, что вез мебель.

По данным СБУ, это оружие планировали использовать для совершения терактов в центре Киева. Жертвами терактов могли стать тысячи мирных жителей, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты.

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