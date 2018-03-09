Геращенко рассказала о дружественном отношении боевиков к "переговорщику" Рубану

Боевики российской гибридной армии во время переговоров в Минске неоднократно демонстрировали свое дружественное отношение к руководителю Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиру Рубану, сообщила представитель Украины на переговорах, народный депутат Ирина Геращенко.

"Они не скрывали своего дружественного отношения к "переговорщику" и неоднократно публично делали заявления, что стремятся иметь дело именно с ним, и озвучивали его фамилию (и еще пару других интересных фамилий), как тех персон, которых они бы предпочли видеть в группе и с какими бы они хотели иметь дело", - заявила она на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, боевики, несмотря на все усилия украинской стороны по освобождению пленных, ни разу не допустили к ним представителей Международного Комитета Красного Креста и омбудсмена, не позволяли им звонить родным, но без проблем позволяли Рубану встречаться с пленными, брать у них интервью и проводить видеосъемку.

Она добавила, что Рубан также настаивал на обмене российских военнослужащих Евгения Ерофеева и Александра Александрова на народного депутата Надежду Савченко.

Напомним, 8 марта Владимир Рубан был задержан на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Сам Рубан утверждает, что должен был только перевезти товар из неподконтрольной территории Донбасса. По его словам, он думал, что вез мебель.

По данным СБУ, это оружие планировали использовать для совершения терактов в центре Киева. Жертвами терактов могли стать тысячи мирных жителей, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты.