Дело Рубана: глава СБУ рассказал о деталях подготовки масштабных терактов в центре Киева

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Грицак прокомментировал задержание Рубана
Фото: СБУ

Грицак прокомментировал задержание Рубана

Служба безопасности Украины предупредила серию масштабных терактов в центре Киева.

Об этом сообщил глава силового ведомства Василий Грицак, комментируя задержание Владимира Рубана с арсеналом оружия, пишет Громадське.

Грицак заявил, что жертвами терактов могли стать тысячи мирных жителей, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты.

Глава СБУ добавил, что для совершения терактов в центре столицы планировали использовать оружие, которое перевозил Рубан. К подготовке терактов причастен также некий Александр Тимофеев по прозвищу Ташкент.

Конечной целью терактов должна была стать дестабилизация ситуации в Украине.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что на КПП Майорск был задержан с арсеналом оружия Владимир Рубан.

Позже было опубликовано видео с его задержанием.

Рубану инкриминируют подготовку теракта и покушения на первых лиц государства.

При этом представители "ДНР" выразили свое недовольство его задержанием.

Согласно решению суда, Рубан взят под стражу на два месяца.

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