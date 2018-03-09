Дело Рубана: глава СБУ рассказал о деталях подготовки масштабных терактов в центре Киева

Служба безопасности Украины предупредила серию масштабных терактов в центре Киева.
Об этом сообщил глава силового ведомства Василий Грицак, комментируя задержание Владимира Рубана с арсеналом оружия, пишет Громадське.
Грицак заявил, что жертвами терактов могли стать тысячи мирных жителей, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты.
Глава СБУ добавил, что для совершения терактов в центре столицы планировали использовать оружие, которое перевозил Рубан. К подготовке терактов причастен также некий Александр Тимофеев по прозвищу Ташкент.
Конечной целью терактов должна была стать дестабилизация ситуации в Украине.
Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что на КПП Майорск был задержан с арсеналом оружия Владимир Рубан.
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Позже было опубликовано видео с его задержанием.
Рубану инкриминируют подготовку теракта и покушения на первых лиц государства.
При этом представители "ДНР" выразили свое недовольство его задержанием.
Согласно решению суда, Рубан взят под стражу на два месяца.
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