Читают украинские новости и молчат. Алим Алиев рассказал, как живет Крым во время войны — интервью НВ 29 апреля, 14:31 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Алим Алиев утверждает, что сегодня у жителей Крыма веры в то, что полуостров вернется в состав Украины, больше, чем год назад (Фото:Александр Медведев)

Алим Алиев, сооснователь общественной организации Крым-SOS и заместитель гендиректора Украинского института, рассказывает о мобилизации на аннексированном полуострове, отношении его жителей к войне в Украине и экономической ситуации

За последнее время аннексированный Крым превратился в гигантскую военную базу армии РФ: именно отсюда враг поставляет оружие для своего войска, которое находится на юге и юго-востоке материковой Украины, а с территории полуострова и акватории Черного моря ведет ракетные обстрелы украинских городов.

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Пока аннексированный Крым остается неприступной крепостью русской армии. Впрочем, все чаще на Западе звучит мнение о том, что в ходе войны российские войска следует изгнать не только с территории Донбасса, но и Крыма.

О том, как живет аннексированный полуостров, НВ рассказал сооснователь общественных организаций Крым-SOS и Крымский дом, а сейчас — заместитель генерального директора Украинского института Алим Алиев.

— По вашим наблюдениям, что сейчас происходит в Крыму на фоне российско-украинской войны?

— Война в Крыму началась восемь лет назад, и эта неоколонизация предполагала очень сильную милитаризацию полуострова. За это время были расконсервированы многие воинские части, какие-то усилены и созданы новые. Также в Крым за это время переехали, по меньшей мере, полмиллиона граждан России. А среди них сотрудники ФСБ и российские военнослужащие, переезжавшие на аннексированный полуостров со своими семьями.

Поэтому сегодня Крым стал одним из основных плацдармов, откуда россияне направляют свои ракеты и подводят армию [в войне с Украиной].

В то же время, часть крымской инфраструктуры все эти годы работала на военные цели. И когда оккупанты кричали про воду в Крым, все понимали, что она нужна именно для военно-промышленной сферы.

На этом фоне также важно сказать о милитаризации сознания. Потому что, например, сегодня в крымских школах учеников ежедневно заставляют выстраиваться на линейках, где поднимают российский флаг и звучит гимн РФ. Более того, в учебные заведения присылают разнарядки, чтобы дети писали письма поддержки российским оккупационным войскам. Кроме того, в течение этих лет в школах Крыма создавали юнармии — парамилитарные организации, цель которых — научить детей «правильному» патриотизму.

Поэтому, учитывая все это, когда речь идет о нынешних настроениях в Крыму, один из основных стопоров там — это страх. Потому жители полуострова, как правило, не обсуждают и не общаются на тему войны. А если и делают это, то обычно в очень доверенном круге.

Впрочем, несмотря на этот страх, в Крыму немало пассионарных проукраински настроенных жителей. Вспомните недавнюю историю, когда в Севастополе на лавочках появились названия украинских городов, по которым россияне прошлись катком геноцида, или изуродованные автомобили со зловещей буквой Z. Это тоже своеобразное партизанское движение.

А недавно был случай, когда в одной из школ Крыма учительница географии, крымская татарка по происхождению, сделала ученику замечания из-за того, что тот пришел на урок в футболке с буквой Z. Однако вскоре, очевидно, из-за давления директора школы, эта преподавательница, к сожалению, была вынуждена уволиться.

— Идет ли мобилизация в Крыму? Как крымчане реагируют на перспективу попасть на войну в Украине?

— По крайней мере, крымские татары и проукраинские жители делают все возможное, чтобы не отдавать своих детей в российскую армию. Но если вдруг такая неприятная ситуация происходит, когда Россия из-за манипуляции или лжи призывает этих ребят в армию и отправляет на фронт, то знаю, что органами государственной власти Украины разработаны рекомендации, каким образом избегать этого и не воевать против украинцев. Потому что все понимают, что жители Крыма — заложники.

Россияне применяют в Крыму тот же подход, что и на востоке, где мобилизуют мужчин с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Поэтому, если есть возможность, лучше избегать мобилизации и не брать повестки.

— Еще до войны россияне завезли в Крым довольно много вооружения, а сейчас они обстреливают оттуда подконтрольные Украине территории. Известно ли это жителям Крыма? Как они реагируют на это?

— Меня удивляют российские оккупанты, которые думают, что жители Крыма получили амнезию и теперь не помнят, как были частью Украины и украинского контекста, а потому поверят абсолютно низкосортной, но масштабной пропаганде. Я знаю, что жители Крыма читают украинские новости и социальные сети, но не демонстрируют этого и не ставят свои лайки или что-то другое. Однако они получают информацию.

В конце концов, даже несмотря на сплошную пропаганду, каждый собственными глазами видит, что по улицам постоянно ездит российская военная техника с российскими солдатами, и своими ушами слышит громкие залпы. Ну и, конечно, работает «сарафанное» радио. Однако в широких кругах крымчане стараются об этом не говорить.

— Увеличился ли российский военный контингент в Крыму в последнее время?

— Конечно! На остров постоянно перегоняли военную технику, самолеты и военных. Они, очевидно, готовились к войне с Украиной. Даже отселяли людей на севере Крыма с территорий, граничащих с Херсонской областью. А в тамошних больницах освобождали места и перенаправляли гражданских больных в больницы Симферополя. Поэтому сейчас медицинские учреждения и морги работают в интересах русской армии. Поскольку туда поступает большое количество убитых или раненых российских оккупантов, а крымских врачей заставляют их лечить.

— Как относятся к российским военным в Крыму теперь? Возможно, известно о настроениях после потопления крейсера Москва?

— Точно большинство населения их с цветами и радостью не встречало. Конечно, есть пророссийские жители Крыма, которые там были и до 2014, но каких-то массовых историй [о позитивном отношении населения к российской армии] за это время в Крыму не было.

Россия — авторитарное государство, поэтому пытается использовать государственные институты, социальную сферу, пенсионеров или детей из интернатов для псевдодемонстрации общественной поддержки [оккупационных российских войск].

А что касается крейсера Москва, то больше всего обсуждали то, как в соцсетях севастопольцы, родители военных, которые были на утопленном корабле, разыскивали своих детей.

— Не поменялось ли среди крымчан отношение к тому, что Россия провозгласила Крым своей территорией?

— Думаю, те, у кого есть задатки критического мышления, задумались об этом уже в 2014 году. Ведь часть жителей ожидали, что вернутся в Советский Союз, а пришли в путинскую Россию, которая сегодня намного опаснее и непредсказуемее СССР. И для людей это проявилось не только в тотальном ограничении всех свобод, но и в ухудшении экономических и социальных вопросов, которые стали вызовом для жителей полуострова.

— Какова экономическая ситуация в Крыму? Изменились ли в последнее время цены и зарплаты?

— Зарплаты точно не выросли, а в некоторых случаях даже упали. Но, думаю, более сильный удар люди ощутят в ближайшие несколько месяцев.

Что касается цен, то есть товары, стоимость которых выросла в два-три раза. Например, в первый месяц [широкомасштабной войны] очень сильно подскочили цены на продукты. А вот сейчас на некоторые продукты цены снизились, и это происходит за счет Херсонского региона, потому что оттуда в Крым оккупанты вывозят овощи, фрукты, лекарства и т. д. А из Крыма в Херсон завозят всевозможный российский хлам. Все восемь лет, когда шла речь о бытовых вопросах, крымчане постоянно жаловались на ужасное качество российских товаров.

— Почувствовали ли на себе крымчане санкции, направленные против России?

— Жители Крыма уже восемь лет живут под более жесткими санкциями, чем та же Россия. Однако сейчас новые санкции явно ощущаются как молодежью, которая ничего не может сделать через интернет, так и рядовыми жителями. Например, после введения санкций на полуострове, несмотря на существенное подорожание, стали массово скупать еще оставшуюся на складах технику, осознавая, что завтра ее в продаже уже не будет.

При этом, чтобы вы понимали, все это время в Крыму всегда была проблема с безналичными онлайн-платежами. Ведь крупные российские банки, которые сейчас тотально под санкциями, на аннексированный полуостров не заходили, потому что понимали последствия.

— На ваш взгляд, смогут ли усиленные санкции плюс война в Украине подтолкнуть Крым к провозглашению себя Украиной? Если да, то когда, по вашему мнению, это случится?

— Точно скажу: сегодня у жителей Крыма веры в то, что полуостров вернется в состав Украины, гораздо больше, чем до полномасштабного вторжения 24 февраля. Хоть бы с кем из крымчан я не общался, замечаю: год назад они были менее оптимистичны, а сейчас понимают, что это [возвращение в состав Украины] может произойти гораздо быстрее.

Дело в том, что люди понимают: эта война, оккупация Донбасса, падение MH-17, вмешательство в выборы европейских стран и США, вступление России в войну в Сирии, масштабная дезинформация и пропаганда — все это началось с Крыма. И Крымом все должно закончиться. Круг замкнется.

До 24 февраля я видел решение ситуации с Крымом только в политико-дипломатической плоскости. А сейчас понимаю, что Крым, в частности, часть и военного решения. Россия пошла ва-банк, и мы пошли ва-банк.

Вот россияне в очередной раз заявили, что они будут наступать на юге до Приднестровья, а также на востоке Украины. При этом на фоне постоянных разговоров о сухопутной дороге в Крым, мне кажется, мы упускаем одну вещь — это попытка оккупанта взять под контроль побережье Черного моря. Но Украина не была сухопутным государством и никогда им не будет.

Поэтому я уверен, что Россию ждет коллапс. Я не вижу другого выхода, и исторические параллели на это указывают. Сегодня РФ — самая изолированная страна в мире. И наша задача — не просто предотвратить ослабление санкций, а наоборот — еще больше усиливать их. Империя в конце концов сама себя съест. Она уже себя съедает.

Поэтому уже сейчас стоит думать над тем, что мы будем делать после победы и как будем развивать Крым. Это важно и это драйвит.

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