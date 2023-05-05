«Ракеты не попадают в цель». HIMARS стали менее эффективными на фронте в Украине — CNN

5 мая, 17:47
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Система HIMARS (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Система HIMARS (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Ракетные системы HIMARS в последние месяцы стали менее эффективными на фронте из-за электронных помех, которые создают россияне, сообщает CNN со ссылкой на американские, британские и украинские источники.

«В последние месяцы Россия все чаще препятствует работе мобильных ракетных комплексов американского производства в Украине, используя электронные помехи, чтобы вывести из строя систему наведения на цель с помощью GPS, что приводит к тому, что ракеты не попадают в цель», — говорится в материале.

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Источники CNN подчеркивают, что теперь украинской стороне необходимо искать способы настроить программное обеспечение HIMARS таким образом, чтобы противостоять растущим российским усилиям по глушению.

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«Это постоянная игра в кошки-мышки» по поиску контрмер против глушения, только для того, чтобы потом россияне противодействовали этим контрмерам. И непонятно, насколько долговременной будет эта игра в долгосрочной перспективе", — сказал источник в Пентагоне.

Ранее СМИ сообщали, что один из самых популярных типов БПЛА во время войны DJI может перестать быть эффективным на передовой уже через три-четыре месяца.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Пентагон РСЗО HIMARS

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