Mavic могут перестать быть эффективными на передовой уже через три-четыре месяца — операторы БПЛА 11 апреля, 17:31 Украинский военный тренируется управлять дроном в Запорожской области, 7 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Один из самых популярных типов БПЛА во время войны DJI может перестать быть эффективным на передовой уже через три-четыре месяца, поскольку оккупанты научились их глушить.

Об этом сообщает The Guardian, со ссылкой на трех украинских операторов дронов.

По их словам, россияне научились создавать помехи самым популярным действующим моделям, производимым китайским производителем DJI.

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«На самом деле, я считаю, что через три-четыре месяца DJI нельзя будет использовать», — сказал специалист по дронам Ярослав.

Операторы сообщают, что аппараты DJI постепенно становятся менее эффективными, поскольку российские средства радиоэлектронной борьбы уменьшают радиус их действия. Сейчас, по их словам, отряд дронов на передовой может покрыть только несколько сотен метров, а раньше их эффективная дальность была в 10 или 20 раз больше.

«Честно говоря, для меня Mavic уже начинают умирать. В декабре мы смогли пролететь 3 км, поэтому мы не работали с нулевой точки. Сейчас ребята говорят, что не могут летать дальше 500 метров», — сказал оператор дронов 38-летний Евгений.

Евгений прогнозирует, что для замены DJI на передовой потребуется сочетание более дальнобойных, но более дорогих разведывательных беспилотников, работающих в тылу, таких как Leleka-100, который стоит около 50 тысяч долларов и имеет дальность полета до 100 км в сочетании с дронами-камикадзе.