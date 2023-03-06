Чешская компания создает надувные HIMARS, чтобы обманывать разведку противника

6 марта, 23:24
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Надувные HIMARS помогают вводить в заблуждение российских оккупантов (Фото:Кадр видео Elza Cox)

Надувные HIMARS помогают вводить в заблуждение российских оккупантов (Фото:Кадр видео Elza Cox)

Чешская компания Inflactech, которая специализируется на производстве надувных макетов военной техники, запустила изготовление фальшивых HIMARS.

Об этом сообщил генеральный директор Inflactech Войтех Фрессер в комментарии Reuters.

Фрессер уточнил, что компания добавила HIMARS в свой парк из более чем 30 видов надувных приманок реального размера.

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Гендиректор не стал подтверждать, что Украина в данный момент входит в число клиентов компании, но не стал исключать, что это произойдет в будущем.

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«Я могу себе представить, что, если мы хотим поддержать страну-партнера, которая находится в затруднении, то мы могли бы послать ей надувные приманки. Или она уже имеет их, а если нет, то обязательно получит», — сказал он.

Приманки изготовляются из синтетического шелка, имеют тепловой след и появляются на радарах. Для работы с макетом нужны четыре солдата, а для надувания техники достаточно 10 минут.

«Если вы заставите врага уничтожить мое оборудование чем-то, что в четыре, или, может быть, в 20 раз дороже, то вы выигрываете экономически», — отметил Фрессер.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Чехия РСЗО HIMARS

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