«Не страшны даже ядерные удары». Минобороны показало, где хранятся HIMARS — видео

3 мая, 16:09
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Система HIMARS (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Система HIMARS (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Министерство обороны Украины показало в Twitter, в каких условиях хранят реактивные системы залпового огня HIMARS.

В ведомстве подчеркнули, что российским оккупантам не удалось уничтожить ни одну РСЗО HIMARS.

«Это военные объекты, построенные еще в Советском Союзе. Им не страшны даже ядерные удары… Я не бью по располагам [расположениям] тех секторов, откуда получаю координаты бронетехники и складов с боекомплектом. Русский солдат, продолжай отправлять мне координаты целей, и тогда смерть не обрушится на тебя с неба», — говорит украинский защитник на видео, опубликованном Минобороны.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsNV/status/1653743669587984384

Первые РСЗО HIMARS США доставили в Украину летом 2022 года — о том, что система уже на вооружении Сил обороны, 23 июня объявил министр обороны Алексей Резников.

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По данным американской стороны, к концу 2022 года Украина получила 20 единиц HIMARS. Приблизительно такое же количество машин защитники Украины получат в течение 2023-го.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Министерство обороны Украины Война России против Украины РСЗО HIMARS

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