«Не страшны даже ядерные удары». Минобороны показало, где хранятся HIMARS — видео
Система HIMARS (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)
Министерство обороны Украины показало в Twitter, в каких условиях хранят реактивные системы залпового огня HIMARS.
В ведомстве подчеркнули, что российским оккупантам не удалось уничтожить ни одну РСЗО HIMARS.
«Это военные объекты, построенные еще в Советском Союзе. Им не страшны даже ядерные удары… Я не бью по располагам [расположениям] тех секторов, откуда получаю координаты бронетехники и складов с боекомплектом. Русский солдат, продолжай отправлять мне координаты целей, и тогда смерть не обрушится на тебя с неба», — говорит украинский защитник на видео, опубликованном Минобороны.
Первые РСЗО HIMARS США доставили в Украину летом 2022 года — о том, что система уже на вооружении Сил обороны, 23 июня объявил министр обороны Алексей Резников.
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По данным американской стороны, к концу 2022 года Украина получила 20 единиц HIMARS. Приблизительно такое же количество машин защитники Украины получат в течение 2023-го.