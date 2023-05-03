«Не страшны даже ядерные удары». Минобороны показало, где хранятся HIMARS — видео 3 мая, 16:09 Система HIMARS (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Министерство обороны Украины показало в Twitter, в каких условиях хранят реактивные системы залпового огня HIMARS.

В ведомстве подчеркнули, что российским оккупантам не удалось уничтожить ни одну РСЗО HIMARS.



«Это военные объекты, построенные еще в Советском Союзе. Им не страшны даже ядерные удары… Я не бью по располагам [расположениям] тех секторов, откуда получаю координаты бронетехники и складов с боекомплектом. Русский солдат, продолжай отправлять мне координаты целей, и тогда смерть не обрушится на тебя с неба», — говорит украинский защитник на видео, опубликованном Минобороны.



Видео дня

Первые РСЗО HIMARS США доставили в Украину летом 2022 года — о том, что система уже на вооружении Сил обороны, 23 июня объявил министр обороны Алексей Резников.



По данным американской стороны, к концу 2022 года Украина получила 20 единиц HIMARS. Приблизительно такое же количество машин защитники Украины получат в течение 2023-го.