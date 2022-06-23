«Лето для оккупантов будет жарким». Ракетные системы HIMARS прибыли в Украину — Резников

23 июня, 14:38
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РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS уже прибыли в Украину.

«Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них», — написал он у себя в Twitter.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1539931757621006336

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать РСЗО HIMARS и снаряды к ним.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/FF3nVLoW2OA

Великобритания уже анонсировала поставки Украине реактивных систем залпового огня M270. Решение об отправке РСЗО согласовали с США, являющимися производителями этого вооружения.

Германия пообещала передать Украине РСЗО MARS II — в ближайшее время украинские военные должны начать обучение.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   РСЗО Украина Алексей Резников Война России против Украины РСЗО HIMARS

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