«Лето для оккупантов будет жарким». Ракетные системы HIMARS прибыли в Украину — Резников 23 июня, 14:38 Цей матеріал також доступний українською РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS уже прибыли в Украину.

«Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них», — написал он у себя в Twitter.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать РСЗО HIMARS и снаряды к ним.

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Великобритания уже анонсировала поставки Украине реактивных систем залпового огня M270. Решение об отправке РСЗО согласовали с США, являющимися производителями этого вооружения.

Германия пообещала передать Украине РСЗО MARS II — в ближайшее время украинские военные должны начать обучение.



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