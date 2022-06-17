Обучение ВСУ работе с немецкими РСЗО MARS II начнется в ближайшее время — Бундесвер
Германия обещает Украине три РСЗО MARS II (Фото:Бундесвер)
В Министерстве обороны Германии заявили, что обучение украинских военных работе с реактивными системами залпового огня MARS II начнется уже в ближайшее время.
Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в Twitter Бундесвера.
«Вместе мы поддерживаем Украину. В тесном сотрудничестве с США и Великобританией, Германия поставит три системы залпового огня MARS-II. Обучение украинских солдат теперь начнется быстро», — заверили в оборонном ведомстве.
О передаче Украине РСЗО MARS II стало известно 15 июня, накануне визита в Киев немецкого канцлера Олафа Шольца, прибывшего туда вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии.
MARS II — реактивные системы залпового, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров.
Кроме них, Германия обещает поставить Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а также 30 зенитных танков Gepard.
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