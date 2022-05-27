«Никого не пропускают». Оккупанты блокируют эвакуацию из Херсона и области — ОВА 27 мая, 23:54 Цей матеріал також доступний українською Проукраинский митинг в Херсоне (Фото:still image obtained by REUTERS from a social media video)

Российские оккупационные войска не выпускают желающих уехать из Херсона.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута во время брифинга.

Он подчеркнул, что за неделю покинуть область смогли только около 15 машин.

Видео дня

«После 11−15 мая прорвалось буквально 10−20 машин. Также вы знаете о трагедии, когда обстреляли эвакуационную колонну. Выезд из Херсона практически закрыт, никого не пропускают. Можно сейчас сказать, что в среду, 25 мая, около 200 автомобилей вышли в направлении Васильевка-Мелитополь в Запорожскую область. Но это тоже единичные случаи. Сейчас выезд из города и всей области практически закрыт — оккупант не пропускает», — сказал Лагута.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.