«Никого не пропускают». Оккупанты блокируют эвакуацию из Херсона и области — ОВА

27 мая, 23:54
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Проукраинский митинг в Херсоне (Фото:still image obtained by REUTERS from a social media video)

Проукраинский митинг в Херсоне (Фото:still image obtained by REUTERS from a social media video)

Российские оккупационные войска не выпускают желающих уехать из Херсона.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута во время брифинга.

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Он подчеркнул, что за неделю покинуть область смогли только около 15 машин.

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«После 11−15 мая прорвалось буквально 10−20 машин. Также вы знаете о трагедии, когда обстреляли эвакуационную колонну. Выезд из Херсона практически закрыт, никого не пропускают. Можно сейчас сказать, что в среду, 25 мая, около 200 автомобилей вышли в направлении Васильевка-Мелитополь в Запорожскую область. Но это тоже единичные случаи. Сейчас выезд из города и всей области практически закрыт — оккупант не пропускает», — сказал Лагута.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Эвакуация Херсон Херсонская область Война России против Украины

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