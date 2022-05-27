«Никого не пропускают». Оккупанты блокируют эвакуацию из Херсона и области — ОВА
Проукраинский митинг в Херсоне (Фото:still image obtained by REUTERS from a social media video)
Российские оккупационные войска не выпускают желающих уехать из Херсона.
Война России против Украины — главные события 27 мая
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута во время брифинга.
Он подчеркнул, что за неделю покинуть область смогли только около 15 машин.
«После 11−15 мая прорвалось буквально 10−20 машин. Также вы знаете о трагедии, когда обстреляли эвакуационную колонну. Выезд из Херсона практически закрыт, никого не пропускают. Можно сейчас сказать, что в среду, 25 мая, около 200 автомобилей вышли в направлении Васильевка-Мелитополь в Запорожскую область. Но это тоже единичные случаи. Сейчас выезд из города и всей области практически закрыт — оккупант не пропускает», — сказал Лагута.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.