Херсонскую область покинула половина жителей, 90% аптек закрылись — ОВА 25 мая, 04:45 Цей матеріал також доступний українською Проукраинский митинг в Херсоне (Фото:still image obtained by REUTERS from a social media video)

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов область покинули 50% жителей.



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Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона.

Также представитель организации КрымSOS Денис Савченко сообщил, что в области закрылись 90% аптек, а цены на лекарства выросли в 3−5 раз.

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«На временно оккупированной Херсонской области сложная ситуация с лекарством. Почти все аптеки — 90%, не работают. Некоторые аптечные сети, по словам провизоров, планируют вообще прекратить свою работу в регионе», — заявил Савченко.

Он отметил, что в данный момент в аптечных сетях остались только витамины, лекарственные чаи и зубные пасты.

Большинство медицинских препаратов в область везут из временно оккупированного Крыма и продают на рынках.

Савченко сообщил, что в области большая проблема с препаратами для сердца и нормализации давления. Также проблемы испытывают беременные женщины.

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