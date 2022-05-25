Херсонскую область покинула половина жителей, 90% аптек закрылись — ОВА

25 мая, 04:45
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Проукраинский митинг в Херсоне (Фото:still image obtained by REUTERS from a social media video)

Проукраинский митинг в Херсоне (Фото:still image obtained by REUTERS from a social media video)

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов область покинули 50% жителей.

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Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона.

https://www.youtube.com/watch?v=QCYZSItNniE

Также представитель организации КрымSOS Денис Савченко сообщил, что в области закрылись 90% аптек, а цены на лекарства выросли в 3−5 раз.

Видео дня

«На временно оккупированной Херсонской области сложная ситуация с лекарством. Почти все аптеки — 90%, не работают. Некоторые аптечные сети, по словам провизоров, планируют вообще прекратить свою работу в регионе», — заявил Савченко.

Он отметил, что в данный момент в аптечных сетях остались только витамины, лекарственные чаи и зубные пасты.

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Большинство медицинских препаратов в область везут из временно оккупированного Крыма и продают на рынках.

Савченко сообщил, что в области большая проблема с препаратами для сердца и нормализации давления. Также проблемы испытывают беременные женщины.

https://www.youtube.com/watch?v=ffa5lvI4_OI
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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