Никакой псевдореспублики в Херсонской области не будет — заявление облсовета
Город Херсон (Фото:Колихаєв Ігор/Facebook)
Херсонский облсовет никогда не примет решение о создании так называемой «Херсонской народной республики».
Об этом сообщил депутат облсовета Сергей Рыбалко.
По его словам, в экстренном порядке уже состоялось заседание сессии Херсонского областного совета, на котором принято 44 голосами обращение о том, что Херсонщина — это Украина.
«Вы, оккупанты, можете пройти на Херсонщину, но это место, где вам всегда будет плохо спать», — добавил депутат.
Кремлевский режим планирует организовать на временно занятой ВС РФ территории Херсонской области фейковый «референдум» о создании так называемой «народной республики».
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