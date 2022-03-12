Никакой псевдореспублики в Херсонской области не будет — заявление облсовета 12 марта, 21:46 Цей матеріал також доступний українською Город Херсон (Фото:Колихаєв Ігор/Facebook)

Херсонский облсовет никогда не примет решение о создании так называемой «Херсонской народной республики».

Об этом сообщил депутат облсовета Сергей Рыбалко.

По его словам, в экстренном порядке уже состоялось заседание сессии Херсонского областного совета, на котором принято 44 голосами обращение о том, что Херсонщина — это Украина.

«Вы, оккупанты, можете пройти на Херсонщину, но это место, где вам всегда будет плохо спать», — добавил депутат.

Кремлевский режим планирует организовать на временно занятой ВС РФ территории Херсонской области фейковый «референдум» о создании так называемой «народной республики».



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