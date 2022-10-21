ВСУ могут освободить Херсон и значительно продвинуться на Донбассе до декабря — NYT 21 октября, 03:18 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

Следующие шесть недель у ВСУ возможность продвинуться вперед на Донбассе и вернуть Херсон. Военное командование РФ уже рекомендовало отступить, но диктатор Владимир Путин пока не дал согласия.

Об этом сообщает The New York Times.



По мнению официальных лиц США, боевые действия, вероятно, продлятся еще несколько месяцев.

Среди факторов, которые могут повлиять на ход войны, называют более сложные условия в декабре, степень готовности президента РФ Владимира Путина к эскалации, единство Европы на фоне резкого роста цен на энергоносители, а также потенциальное изменение политической ситуации в США после промежуточных выборов в ноябре.

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Американские чиновники на условиях анонимности говорят, что Украина в ближайшие недели должна продолжать использовать свое преимущество.

Они считают, что украинское наступление может в скором времени заставить российские силы в Херсоне отступить за Днепр. Как пишет NYT, военное командование РФ уже рекомендовало отступить, но президент России Владимир Путин пока не дал согласия.

Также отмечается, что ВСУ готовы продвигаться в Луганской области, где, возможно, удастся окружить и прорвать российские оборонные рубежи и взять под контроль важную трассу, по которой РФ осуществляет поставки своих вооруженных сил.

Российская армия сталкивается с теми же проблемами логистики, что и в начале войны, констатируется в публикации. Связь между подразделениями остается осложнена, что заставляет их выдвигать старших офицеров ближе к линии фронта и препятствует скоординированному передвижению. А мобилизованные, которых сейчас бросают на поле боя, недостаточно обучены и плохо экипированы.

Впрочем, по мнению американских чиновников и военных аналитиков, даже потеряв темпы, РФ еще не проиграла войну. Ее армия все еще может проводить широкомасштабные артиллерийские операции и пополнять силы за счет принудительной мобилизации.