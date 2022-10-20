«Шизофрения и паника в бункере». Оккупанты сходят с ума, потому что ВСУ уже близко — интервью с главой военной администрации Херсона 20 октября, 18:33 Эксклюзив НВ Начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая (Фото:Херсонский городской совет)

В интервью Радио НВ Луговая рассказала, как пытаются принудительно «эвакуировать» украинцев из Херсонской области и какие риски существуют для местного населения.

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— Российский диктатор Владимир Путин объявил военное положение на оккупированных украинских территориях. Что это может означать, как вы думаете?

— Здесь понятно: шизофрения и паника в бункере. Так же шизофрения и паника в головах коллаборантов и российских военных, которые находятся на оккупированной территории города Херсона и Херсонской области в целом. Они напуганы.

Они начинают из стороны в сторону бросаться, не знают, что им делать, потому что у них подгорает. Их оттесняют, им ничего не остается делать, как бежать, как звать за собой на выезд людей. Но это действительно очень опасно для жителей города Херсона.

Я, пользуясь случаем, хочу призвать всех горожан оставаться у себя в домах, потому что наши дома — это наша крепость, это наша защита. Не нужно вестись на провокацию, не нужно никуда уезжать. Надо запастись едой на 7−10 дней, водой.

Если вы живете на верхнем этаже, лучше объединиться с родственниками, знакомыми, близкими, переместиться в частный сектор, где есть подвал, чтобы уберечь свою жизнь и жизнь своих родных.

Ни в коем случае ВСУ никогда не стреляли и не будут стрелять по гражданским. Они уничтожают точечно врага, зная, где находятся их скопления. Я хочу еще раз подчеркнуть. Уничтожают людей и позорно действуют только оккупанты и коллаборанты.

Наши люди могут использовать живой щит для того, чтобы защититься.

А то, что объявлено военное положение, это просто в головах беспорядок! Люди не в своем уме, поэтому мы должны защищаться и верить в ВСУ. ВСУ близко, а коллаборанты и оккупанты сходят с ума.

— Все это может походить даже на насильственную депортацию. Они детей увезли. Россия в целом крадет украинских детей. О каком количестве людей, которых могут депортировать из Херсона, идет речь?

— Я думаю, силой людей толкать в автобусы никто не будет. Людям просто нужно принять взвешенное решение, быть осмотрительными и понимать, что имеют дело с врагами Украины — с людьми, согласными на все, чтобы уничтожить и разрушить. Верить им ни в коем случае нельзя.

Надо верить своим глазам, своему сердцу и ВСУ, оставаться дома. Это наиболее правильное будет решение, потому что куда бы люди ни поехали, они не то, что гости, они изгнанниками будут на чужбине, и никто руку помощи не протянет, а еще и добьют и помогут, не дай Бог, пойти на тот. мир. Поэтому нужно оставаться дома.

Не думаю, что будет большое количество людей. Вы видели в сети, возможно, фото, небольшие видео скопления людей. Но оно похоже на самом деле, как переезжают на дачные участки. Небольшие группы людей есть, но это не говорит, что в Херсоне сейчас происходит массовый отъезд, люди бегут.

Паника у людей была, потому что целый день людям поступают сообщения на телефоны, идет нагнетание ситуации.

Инфографика: НВ

— Призывы и возможный вывоз людей из Херсона открывают путь для разграбления их имущества. Люди должны понимать и этот риск.

— Вы правы. Так и есть. Если орки знают, где и кого нет из выселяющихся жителей, то, конечно, сейчас открыта дверь для того, чтобы абсолютно все, что есть под руками, вывозить, хватать и загребать.

И еще есть большой риск. Мы уже были свидетелями не раз таких ситуаций — и в Донецке, и в Луганске — когда вывозили наше население и завозили то ли бурятов, то ли дагестанцев, неизвестно кого селили, а потом это население вытесняло наше. А уж если уехал, тебя домой назад может никто и не пустить.

И самое страшное, чтобы вывезенные дети не стали заложниками ситуации. И не дай Бог, не начался шантаж именно властей в отношении детей. Это тоже риск. Хочу обратиться к родителям, чтобы опомнились и не отдавали детей, потому что на самом деле ситуация угрожающая. Как можно отдавать ребенка, когда в школе стоят вооруженные солдаты, под дулами автомата на оздоровление? Что это за оздоровление? От этого увиденного можно потерять здоровье и здравый смысл. Поэтому я призываю всех не отдавать детей и не уезжать, оставаться дома.

— Следующим серьезным риском может стать принудительная мобилизация. Я даже мобилизацией это не называю — рекрутинг в российскую армию. Расскажите, что сейчас происходит на юге нашей страны?

— Да, это риск, это большая опасность. Понимая, что там в голове тараканы, конечно, мы можем ожидать чего угодно. Уже были попытки в нашей области забрать ребят призывного возраста в Вооруженные силы Российской Федерации. Были принуждения, прятали ребят, плакали и матери, и жены.

Под угрозой, прежде всего, те люди, которые получили российские паспорта. Но потом, как мы знаем, Путин принял решение, что все оставшиеся на оккупированной территории и официально не получившие паспорт являются гражданами Российской Федерации. Так ему захотелось, где-то ему что-то привиделось.

Поэтому, конечно, ситуация угрожающая, неоднозначная. Я бы советовала нашим ребятам, которые остались на оккупированной Херсонщине, если есть такая возможность, уберечь свою жизнь, где-то спрятаться, исчезнуть. На самом деле ситуация очень неоднозначная, имеем дело с неадекватным врагом.

— А что делают местные коллаборанты — Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, вся эта сволочь в поддержку действий оккупантов и граждан Украины, оказавшихся на временно оккупированной территории? Они надокументировали на себя достаточно, но надо понимать всю палитру этих военных преступлений, которые совершают в частности те, кто раньше были гражданами Украины. Что вам известно?

— К этим фамилиям, которые вы назвали, добавить нужно ряд других коллаборантов, которые очень важно и активно освещали свою деятельность, свою провластную позицию в оккупационных властях. Они сейчас накивали пятками. Вывозили «все, что нажито непосильным трудом» на грузовиках из своих домов. И двигались на левый берег, понимая, что здесь им опасно находиться.

Чтобы было ясно: без бронежилета они даже спать не ложились, постоянно меняли место дислокации, ходили в сопровождении охранников. Как говорится, остановиться, кофе попить они не могли, потому что это опасность для их жизни. Они всюду видели партизан, везде дрожали. А сейчас уже накивали пятками и находятся на левом берегу Херсонской области.

Они прекрасно понимают, что ходят по лезвию ножа, и то, что их ожидает, — это очень шумный, мощный, яркий, с танцами и пением концерт Кобзона, это стопроцентно.

— Уместно вспомнить о партизанском движении и движении сопротивления на временно оккупированных территориях. У него есть какие-то особенности на юге страны?

— Да. Это очень мощное движение Желтой ленты. Мы ежедневно наблюдаем его проявления, как ни тяжело и как ни страшно. Как бы страшны ни были условия, но проукраинское движение Желтая лента работает и работает мощно.

Партизанское движение работает мощно благодаря патриотически настроенным людям, которые, понимая, что рискуют своей жизнью, делают Херсон (который был, есть и останется) украинским, показывая всему миру позицию патриотов.

Херсон — это Украина. Это очень метко, громко, это пример несокрушимости духа, непокоренности, проукраинской позиции наших активистов. У людей не угасает надежда, что здесь Украина, Вооруженные силы придут и скоро нас освободят.

Думаю, они обязательно подключатся к Вооруженным силам Украины, когда наши солдаты зайдут в наш город. Это движение будет еще более мощным и еще более взрывным для оккупантов и для самих коллаборантов. Пусть ребята, которые сопротивляются оккупации, берегут себя. Осталось еще чуть-чуть, и они это понимают. Единственное, что хочется пожелать, чтобы эти ад и ужас поскорее закончились; все свободно вздохнули и подняли украинский флаг снова над Херсоном.