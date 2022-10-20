ВСУ сбили 15 дронов-камиказде за сутки, оккупанты пытаются атаковать на двух направлениях — Генштаб

20 октября, 20:29
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Военнослужащее ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы (Фото:пресс-служба Генштаба/Facebook)

Военнослужащее ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы (Фото:пресс-служба Генштаба/Facebook)

Украинские силы сбили 15 дронов-камикадзе иранского производства за сутки. Российские оккупанты не оставляют попыток наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

  • Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем, не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
  • В течение суток россияне нанесли 3 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из РСЗО. Ударам противника подверглись до 20 населенных пунктов.
  • Войска РФ в очередной раз нанесли массированный удар с использованием иранских ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Из 20 дронов 15 были успешно сбиты ВСУ.
  • Оккупационное руководство продолжает принудительную мобилизацию мужского населения на временно оккупированных территориях. Одновременно начата эвакуация гражданского населения в отдельных направлениях.
  • Авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 2 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пунктов, а также 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 дронов Shahed-136.
  • Военнослужащее ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/438526151793802

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 66 650 своих военных, за минувшие сутки — 370. Также оккупанты лишились более 16 тыс. единиц техники.

https://www.youtube.com/embed/jHeylMhuhB0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Войска РФ

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