ВСУ сбили 15 дронов-камиказде за сутки, оккупанты пытаются атаковать на двух направлениях — Генштаб
Военнослужащее ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы (Фото:пресс-служба Генштаба/Facebook)
Украинские силы сбили 15 дронов-камикадзе иранского производства за сутки. Российские оккупанты не оставляют попыток наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ в Facebook.
Главное из сводки Генштаба:
- Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем, не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- В течение суток россияне нанесли 3 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из РСЗО. Ударам противника подверглись до 20 населенных пунктов.
- Войска РФ в очередной раз нанесли массированный удар с использованием иранских ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Из 20 дронов 15 были успешно сбиты ВСУ.
- Оккупационное руководство продолжает принудительную мобилизацию мужского населения на временно оккупированных территориях. Одновременно начата эвакуация гражданского населения в отдельных направлениях.
- Авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 2 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пунктов, а также 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 дронов Shahed-136.
- Военнослужащее ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 66 650 своих военных, за минувшие сутки — 370. Также оккупанты лишились более 16 тыс. единиц техники.