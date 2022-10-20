ВСУ сбили 15 дронов-камиказде за сутки, оккупанты пытаются атаковать на двух направлениях — Генштаб 20 октября, 20:29 Военнослужащее ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы (Фото:пресс-служба Генштаба/Facebook)

Украинские силы сбили 15 дронов-камикадзе иранского производства за сутки. Российские оккупанты не оставляют попыток наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем, не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток россияне нанесли 3 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из РСЗО. Ударам противника подверглись до 20 населенных пунктов.

Войска РФ в очередной раз нанесли массированный удар с использованием иранских ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Из 20 дронов 15 были успешно сбиты ВСУ.

Оккупационное руководство продолжает принудительную мобилизацию мужского населения на временно оккупированных территориях. Одновременно начата эвакуация гражданского населения в отдельных направлениях.

Авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 2 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пунктов, а также 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 дронов Shahed-136.

Военнослужащее ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 66 650 своих военных, за минувшие сутки — 370. Также оккупанты лишились более 16 тыс. единиц техники.