ВСУ дважды наносили удары по иранским инструкторам, которые прибыли в Украину помогать оккупантам — Арестович

21 октября, 00:49
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Учения с дронами на неизвестной локации в Иране (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Учения с дронами на неизвестной локации в Иране (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, защитники Украины дважды наносили удары по иранским инструкторам на украинской территории.

Об этом Арестович заявил в эфире Фейгин Live в четверг, 20 октября.

"…Мы знаем, что они [иранские инструкторы в Украине] есть, мы по ним наносили удары дважды. Так что там парни из КСИР [Корпуса стражей исламской революции] героически отдали свою жизнь за яхту [путинского олигарха и хозяина ЧВК Вагнера Евгения] Пригожина… Если артиллерия попадает в место, где они ночуют, то обычно там случаются [смерти]", — сказал он.

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Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США есть доказательства присутствия иранских инструкторов в оккупированном Крыму. По данным Вашингтона, они контролируют атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению.

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Газета The New York Times сообщала, что инструкторы из Корпуса стражей исламской революции прибыли в оккупированный Крым для помощи российским операторам беспилотников.

Инфографика: НВ

17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов. Также дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону столицы летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В Киеве зафиксировали пять взрывов.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

В МИД Ирана заявили, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».

Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продолжила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

Мы можем быстро сделать аналог иранских дронов – Олег Катков

https://www.youtube.com/embed/IqITTnQtarA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Иран Беспилотники Российские беспилотники Дроны Алексей Арестович Война России против Украины дроны-камикадзе

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