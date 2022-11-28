Путин и унитазы. Оккупанты устроили пыточную и базу на территории бывшего СИЗО в Херсоне — фото 28 ноября, 17:47 Оккупанты превратили здание бывшего СИЗО в пыточную и свою «базу» (Фото:НВ)

Оккупанты обустроили в бывшем СИЗО в Херсоне пыточную, через которую прошли по меньшей мере 60 человек из тех, кого удалось идентифицировать — настоящее количество может быть в несколько раз больше.

Кадыровцы также сделали из здания бывшего следственного изолятора базу дислокации. Во время пыток оккупанты использовали противогазы, электрический ток и дубинки.



Видео дня

После освобождения Херсона защитники Украины, кроме доказательств пыток, нашли украденные россиянами вещи, в том числе унитазы и стиральные машины.

НВ публикует фото комнат пыточной в деоккупированном Херсоне.

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко говорил, что правоохранители задокументировали почти 600 военных преступлений, которые россияне совершили на территориях в Херсонской области за месяцы оккупации.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне.