Путин и унитазы. Оккупанты устроили пыточную и базу на территории бывшего СИЗО в Херсоне — фото
Оккупанты превратили здание бывшего СИЗО в пыточную и свою «базу» (Фото:НВ)
Оккупанты обустроили в бывшем СИЗО в Херсоне пыточную, через которую прошли по меньшей мере 60 человек из тех, кого удалось идентифицировать — настоящее количество может быть в несколько раз больше.
Кадыровцы также сделали из здания бывшего следственного изолятора базу дислокации. Во время пыток оккупанты использовали противогазы, электрический ток и дубинки.
После освобождения Херсона защитники Украины, кроме доказательств пыток, нашли украденные россиянами вещи, в том числе унитазы и стиральные машины.
НВ публикует фото комнат пыточной в деоккупированном Херсоне.
Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко говорил, что правоохранители задокументировали почти 600 военных преступлений, которые россияне совершили на территориях в Херсонской области за месяцы оккупации.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне.