Путин и унитазы. Оккупанты устроили пыточную и базу на территории бывшего СИЗО в Херсоне — фото

28 ноября, 17:47
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Оккупанты превратили здание бывшего СИЗО в пыточную и свою «базу» (Фото:НВ)

Оккупанты превратили здание бывшего СИЗО в пыточную и свою «базу» (Фото:НВ)

Оккупанты обустроили в бывшем СИЗО в Херсоне пыточную, через которую прошли по меньшей мере 60 человек из тех, кого удалось идентифицировать — настоящее количество может быть в несколько раз больше.

Кадыровцы также сделали из здания бывшего следственного изолятора базу дислокации. Во время пыток оккупанты использовали противогазы, электрический ток и дубинки.

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После освобождения Херсона защитники Украины, кроме доказательств пыток, нашли украденные россиянами вещи, в том числе унитазы и стиральные машины.

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НВ публикует фото комнат пыточной в деоккупированном Херсоне.

НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ

Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко говорил, что правоохранители задокументировали почти 600 военных преступлений, которые россияне совершили на территориях в Херсонской области за месяцы оккупации.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне.

https://www.youtube.com/embed/27wUmcKg9f0
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мародерство Мародеры Херсон Пытки Кадыровцы Военные преступления РФ Фото Война России против Украины

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