В Херсоне обнаружили еще четыре пыточные оккупантов 21 ноября, 14:06 В Херсоне украинские правоохранители обнаружили еще четыре пыточные (Фото:gp.gov.ua)

В освобожденном Херсоне украинские правоохранители обнаружили еще четыре помещения, где российские войска незаконно удерживали и пытали людей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ходе оккупации военные и представители спецслужб РФ в захваченных зданиях Херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и одном из райотделов полиции обустроили псевдоправоохранительные органы.

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Об этом свидетельствуют выявленные правоохранителями документы, в том числе так называемые удостоверения представителей оккупационной полиции, графики дежурств, расклеенные отметки «дежурная часть», «кабинет следствия», «уголовный розыск».

Правоохранители изъяли части резиновых дубинок, деревянную биту, аппарат, с помощью которого оккупанты пытали мирных людей током, лампу накаливания и пули из стен. В камерах и подвалах в отношении людей применялись различные методы пыток, физическое и психологическое насилие.



Кроме того, во время проведения следственных действий с пострадавшим в подвале одного из офисных зданий, где россияне также устроили пыточную, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи.



В настоящее время устанавливаются все потерпевшие от действий представителей РФ. Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что в Херсоне правоохранители обнаружили две пыточные, где россияне удерживали десятки людей. По его словам, он не видел таких масштабов пыток.