«Таких масштабов я еще не видел». Омбудсмен рассказал о пыточных, которые россияне оборудовали в Херсоне

17 ноября, 21:16
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Освобожденный Херсон 16 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Освобожденный Херсон 16 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне.

В эфире телемарафона в четверг, 17 ноября, Лубинец рассказал, что в Херсоне правоохранители обнаружили две пыточные, где россияне удерживали десятки людей. Также есть подтверждения того, что после пыток людей убивали.

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«Таких масштабов я, наверное, еще не видел. А я лично посещал все пыточные в разных областях Украины. Масштаб просто ужасен… Такое впечатление, что россияне получают от этого какое-то удовольствие, когда убивают и подвергают пыткам наших граждан», — сказал омбудсмен.

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По словам Лубинца, он говорил с мужчиной, которого оккупанты 45 дней удерживали в одном месте и пытали. Он был свидетелем того, как вместе с ним пыткам подвергали еще десятки людей: «Их били электричеством, металлическими трубами, им ломали кости. И все это происходило под камерами, то есть россияне все это записывали».

Омбудсмен считает, что оборудованную россиянами пыточную обнаружат в каждом большом населенном пункте Украины, потому что «это система, построенная РФ, — фильтрационный лагерь, открывается военная комендатура и при ней обязательно пыточная, где пытают и убивают гражданских».

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Ранее в МВД сообщили, что в Херсонской области правоохранители обнаружили уже 63 тела замученных россиянами людей.

На прошлой неделе страна-агрессор Россия объявила о выводе своих оккупационных войск из Херсона и с правобережной части области. Российские оккупанты вынуждены были пойти на такой шаг, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления защитников Украины на этом направлении.

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11 ноября в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что операция по освобождению Херсона продолжалась с начала сентября и закончилась успехом Украины, но имеет свою цену.

В Генштабе ВСУ 17 ноября сообщили, что защитники Украины освободили до 5580 кв. км украинской территории и 198 населенных пунктов на юге.

https://www.youtube.com/embed/v-1dxAGHrMM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Херсон Пытки Херсонская область Военные преступления РФ Война России против Украины Дмитрий Лубинец

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